Трагедія на Дніпропетровщині: на робітника впала стріла крана з вантажем

Чоловіка вдалося живим дістати з-під плити і доправити до лікарні

У Павлограді Дніпропетровської області стався нещасний випадок. Чоловіка привалило бетонною плитою. Про це повідомляє «Дніпро Час».

Інцидент стався на території підприємства на вулиці Терьошкіна у Павлограді.

Під час транспортування бетонних плит зламалася стріла крана. Вона впала на чоловіка, який перебував під нею, і його причавило плитою.

Чоловіка живим вдалося витягти з-під плити і доправити до лікарні. Але через чотири години він помер у медзакладі.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

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