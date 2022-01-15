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    Трагедія на Дніпропетровщині: на робітника впала стріла крана з вантажем

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    Постраждалий помер у лікарні - Трагедія на Дніпропетровщині: на робітника впала стріла крана з вантажем
    Постраждалий помер у лікарні
    фото з відкритих джерел

    Чоловіка вдалося живим дістати з-під плити і доправити до лікарні

    У Павлограді Дніпропетровської області стався нещасний випадок. Чоловіка привалило бетонною плитою. Про це повідомляє «Дніпро Час».

    Інцидент стався на території підприємства на вулиці Терьошкіна у Павлограді.

    Під час транспортування бетонних плит зламалася стріла крана. Вона впала на чоловіка, який перебував під нею, і його причавило плитою.

    Чоловіка живим вдалося витягти з-під плити і доправити до лікарні. Але через чотири години він помер у медзакладі.

    Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

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    Теги: трагедія Дніпропетровщина
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    Трагедія на Дніпропетровщині: на робітника впала стріла крана з вантажем