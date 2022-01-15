Трагедія на Дніпропетровщині: на робітника впала стріла крана з вантажем
Чоловіка вдалося живим дістати з-під плити і доправити до лікарні
У Павлограді Дніпропетровської області стався нещасний випадок. Чоловіка привалило бетонною плитою. Про це повідомляє «Дніпро Час».
Інцидент стався на території підприємства на вулиці Терьошкіна у Павлограді.
Під час транспортування бетонних плит зламалася стріла крана. Вона впала на чоловіка, який перебував під нею, і його причавило плитою.
Чоловіка живим вдалося витягти з-під плити і доправити до лікарні. Але через чотири години він помер у медзакладі.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.