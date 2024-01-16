Влада Харківщини оголосила повну евакуацію із двох громад
Наразі в населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти
Влада Харківської області оголосила обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилась лише частково. Про це заявив голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
«Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району», – оголосив він.
За словами Синєгубова, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.
«До евакуації закликаємо сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:
- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка-Кіндрашівської громади;
- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.
Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій», – додав Синєгубов.
Раніше повідомлялося, що у громадах Донецької області, звідки має бути обов’язкова евакуація, залишилося 128 дітей. Інспектор з комунікації, член екіпажу «Білий янгол» Павло Дяченко розповів, що є дуже багато населених пунктів вздовж лінії фронту, де виконана програма примусової евакуації, проте наразі вона все ще триває.
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