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Влада Харківщини оголосила повну евакуацію із двох громад

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада Харківщини оголосила повну евакуацію із двох громад
 Усі евакуйовані будуть забезпечені житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій
фото ілюстративне

Наразі в населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти

Влада Харківської області оголосила обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилась лише частково. Про це заявив голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району», – оголосив він.

За словами Синєгубова, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

«До евакуації закликаємо сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

  • Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка-Кіндрашівської громади;
  • Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха – Курилівської громади.

 Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій», – додав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у громадах Донецької області, звідки має бути обов’язкова евакуація, залишилося 128 дітей. Інспектор з комунікації, член екіпажу «Білий янгол» Павло Дяченко розповів, що є дуже багато населених пунктів вздовж лінії фронту, де виконана програма примусової евакуації, проте наразі вона все ще триває.

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Теги: евакуація Харківщина діти

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