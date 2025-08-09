Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі

Трамп запросив нового президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому

Президент США Дональд Трамп запросив свого нового польського колегу Кароля Навроцького на робочу зустріч до Білого дому. Переговори заплановані на 3 вересня. Про це заявив голова апарату президента Польщі Павел Шефернакер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація Трампа відкрито підтримувала Навроцького, який є націоналістом, на президентських виборах у червні. Навроцький несподівано здобув перемогу над своїм проєвропейським суперником.

Зазначається, що Польща залишається вірним союзником США та членом альянсу НАТО. Країна виділяє майже 5% свого ВВП на оборону на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький, який склав 6 серпня, пообіцяв зробити армію країни провідною силою НАТО в Євросоюзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Навроцький офіційно взяв на себе роль головнокомандувача. З цього моменту він отримав усі повноваження затверджувати генеральські звання, призначати начальника Генерального штабу і, в разі збройного конфлікту, призначати головнокомандувача Збройними Силами.

Як відомо, Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі 6 серпня. Він виголосив свою першу промову на посаді.

Зокрема, Навроцький оголосив про початок роботи над новою конституцією, яка має бути прийнята у 2030 році. За його словами, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, а також забезпечення інтересів суверенітету.

Президент України Володимир Зеленський привітав польського колегу та висловив вдячність його попереднику Анджею Дуді за допомогу.

До слова, наприкінці липня Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, який висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги.