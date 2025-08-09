Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі
Президент США Дональд Трамп запросив Кароля Навроцького до Білого дому
фото з відкритих джерел

Трамп запросив нового президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому

Президент США Дональд Трамп запросив свого нового польського колегу Кароля Навроцького на робочу зустріч до Білого дому. Переговори заплановані на 3 вересня. Про це заявив голова апарату президента Польщі Павел Шефернакер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація Трампа відкрито підтримувала Навроцького, який є націоналістом, на президентських виборах у червні. Навроцький несподівано здобув перемогу над своїм проєвропейським суперником.

Зазначається, що Польща залишається вірним союзником США та членом альянсу НАТО. Країна виділяє майже 5% свого ВВП на оборону на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький, який склав 6 серпня, пообіцяв зробити армію країни провідною силою НАТО в Євросоюзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Навроцький офіційно взяв на себе роль головнокомандувача. З цього моменту він отримав усі повноваження затверджувати генеральські звання, призначати начальника Генерального штабу і, в разі збройного конфлікту, призначати головнокомандувача Збройними Силами.

Як відомо, Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі 6 серпня. Він виголосив свою першу промову на посаді.

Зокрема, Навроцький оголосив про початок роботи над новою конституцією, яка має бути прийнята у 2030 році. За його словами, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, а також забезпечення інтересів суверенітету.

Президент України Володимир Зеленський привітав польського колегу та висловив вдячність його попереднику Анджею Дуді за допомогу.

До слова, наприкінці липня Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким, який висловив підтримку українцям і запевнив у продовженні допомоги.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Кароль Навроцький США Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп закликав провести «новий і дуже точний» перепис населення
Трамп наказав провести перепис населення
7 серпня, 17:12
США отримали від ЄС поступки щодо розширення доступу американської сільськогосподарської продукції на європейський ринок
Торгівельна угода ЄС-США: що втратить і виграє Україна
5 серпня, 11:21
Трамп обожнює грати у гольф
Трамп озброївся броньованим гольф-каром
29 липня, 07:59
Трамп зробив заяву про 50 днів для Путіна
Трамп скоротить 50-денний термін, відведений Путіну на перемир’я
28 липня, 15:13
Трамп закликав притягнути до відповідальності Гарріс
Трамп знову накинувся зі звинуваченнями на Гарріс
27 липня, 12:16
Очікується, що найближчим часом LUCAS з’явиться на озброєнні в США
Американський шахед: у США випробували новий безпілотник
18 липня, 04:26
Книга вийшла у травні цього року за авторством Александри Сарни та ілюстрована фотографією Анджея Дуди на обкладинці
У Польщі вилучили з продажу книгу з провокативною назвою про Анджея Дуду
17 липня, 19:41
Під російським ударом опинилося підприємство польської компанії Barlinek
Удар по польській фабриці у Вінниці. Варшава викликала російського дипломата «на килим»
17 липня, 12:39
Президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія Трамп
Трамп розповів, як його дружина реагує на обстріли українських міст
14 липня, 22:26

Політика

Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі
Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі
СБУ підтвердила ураження терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
СБУ підтвердила ураження терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
П'ять років після сфальсифікованих виборів: Фон Дер Ляєн підтримала білорусів
П'ять років після сфальсифікованих виборів: Фон Дер Ляєн підтримала білорусів
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times
Зеленський своєю відмовою піти на поступки може розлютити Трампа – NY Times
Рабин погрожував Макрону смертю через намір визнати Палестину державою
Рабин погрожував Макрону смертю через намір визнати Палестину державою
Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа з Путіним – губернатор
Аляска готова прийняти історичну зустріч Трампа з Путіним – губернатор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
5564
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
5052
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
3173
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
2987
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua