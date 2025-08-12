Головна Світ Політика
ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ЄС працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії
Зустріч європейських лідерів напередодні саміту на Алясці
фото: x.com/kajakallas

За словами Каллас, триває робота над посиленням санкцій проти Росії

Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС працюватиме над 19-м пакетом санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Оскільки Росія не погодилася на повне та безумовне припинення вогню, нам навіть не слід обговорювати будь-які поступки», – цитує Reuters заяву Каллас.

У соціальній мережі Х Каллас повідомила, що міністри закордонних справ ЄС висловили підтримку крокам США, які призведуть до справедливого миру.

Та зазначила, що триває робота над посиленням санкцій проти Росії, посиленням військової підтримки України та посиленням підтримки бюджетних потреб України та процесу вступу до ЄС.

«Послідовність кроків важлива. Спочатку безумовне припинення вогню з потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки», – сказала вона, додавши, що «ми працюватимемо над 19-м пакетом санкцій», – пише Reuters з посиланням на Каллас.

Раніше ми писали, що Кая Каллас збирає очільників МЗС країн-членів ЄС для обговорення наступних кроків напередодні саміту на Алясці. 

Каллас заявила, що будь-яка угода між Вашингтоном і Москвою щодо припинення війни в Україні повинна включати Україну та ЄС.

«США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи», – сказала вона.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб зробили спільну заяву напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна.

Тоді президент Володимир Зеленський наголосив, що закінчення війни має бути «чесним», і висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку. 

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Наразі залишається невідомим, чи буде присутній президент Зеленський на саміті лідерів. Але віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі. 

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на зустріч лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня. 

