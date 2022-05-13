Три мости через Сіверський Донець знищені окупантами (супутникові фото)

Російські війська, відступаючи з Харківщини, ускладнили контрнаступальне завдання ЗСУ

Рашистські підрозділи, тікаючи з території Харківської області, підірвали кілька стратегічно важливих мостів через Сіверський Донець. Про це пише американське видання CNN.

Супутникові знімки, які отримало видання, підтверджують обвалення ділянок мостів на Сіверському Донці в районі сіл Рубіжне та Старий Салтів, які нещодавно були звільнені українськими військами.

Крім того, супутниковий знімок від Європейського космічного агентства засвідчив, що окупанти підірвали міст на Печенізькому гідровузлі.

У північній частині Харківській області, зазначило видання, залишилося тільки два невеличкі мости через Сіверський Донець в районі населених пунктів Огірцеве та Бугруватка.

Нагадаємо, рашистські окупаційні підрозділи почали відступати з території Харківської області. Британська розвідка зазначила, що Росія вивела підрозділи з Харківщини для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат.

Це, за словами британських військових спеціалістів, фактично є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста.

Додамо, що на деяких ділянках українські війська уже вийшли або підходять до кордону Харківської області із РФ.