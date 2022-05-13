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    Події в Україні

    Три мости через Сіверський Донець знищені окупантами (супутникові фото)

    Три мости через Сіверський Донець знищені окупантами (супутникові фото)

    Російські війська, відступаючи з Харківщини, ускладнили контрнаступальне завдання ЗСУ

    Рашистські підрозділи, тікаючи з території Харківської області, підірвали кілька стратегічно важливих мостів через Сіверський Донець. Про це пише американське видання CNN.

    Супутникові знімки, які отримало видання, підтверджують обвалення ділянок мостів на Сіверському Донці в районі сіл Рубіжне та Старий Салтів, які нещодавно були звільнені українськими військами.

    Крім того, супутниковий знімок від Європейського космічного агентства засвідчив, що окупанти підірвали міст на Печенізькому гідровузлі.

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    Три мости через Сіверський Донець знищені окупантами (супутникові фото)
    Три мости через Сіверський Донець знищені окупантами (супутникові фото)
    Три мости через Сіверський Донець знищені окупантами (супутникові фото)

    У північній частині Харківській області, зазначило видання, залишилося тільки два невеличкі мости через Сіверський Донець в районі населених пунктів Огірцеве та Бугруватка.

    Нагадаємо, рашистські окупаційні підрозділи почали відступати з території Харківської області. Британська розвідка зазначила, що Росія вивела підрозділи з Харківщини для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат.

    Це, за словами британських військових спеціалістів, фактично є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста.

    Додамо, що на деяких ділянках українські війська уже вийшли або підходять до кордону Харківської області із РФ.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна міст окупація #stoprussia
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    Три мости через Сіверський Донець знищені окупантами (супутникові фото)