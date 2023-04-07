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Білорусь перекинула до кордону з Литвою десятки танків

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білорусь перекинула до кордону з Литвою десятки танків
До литовського кордону перекинуто техніку 120-ї бригади збройних сил Білорусі
фото ілюстративне

Ешелон з військовою технікою прибув у прикордонний район уночі

У ніч на 6 квітня Білорусь перекинула до кордону з Литвою близько 10-15 танків. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Так, на залізничну станцію Гудогай, що за 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон з не менш ніж 20 одиницями техніки збройних сил Білорусі. Відомо, що серед техніки в ешелоні прибуло щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП та МТ-ЛБ.

За даними моніторингової групи, перекинуто було техніку 120-ї бригади ЗС РБ (дислокується в Уруччі, Мінськ). Виїхав ешелон ввечері 5 квітня.

Нагадаємо, Росія передала збройним силам Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні.

Міністерство закордонних справ Литви закликало внести додаткові економічні обмеження проти Росії та Білорусі до нового пакету санкцій Європейського союзу у зв'язку з заявами Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Як повідомлялося, Польща почала додатково зміцнювати кордон із Білоруссю та встановлює там протитанкові їжаки.

Раніше повідомлялося, що офіційна Варшава готує проєкт, який посилить безпеку кордону з Російською Федерацією. Загородження та радіоелектронна система стеження працюватиме на ділянці з Калінінградською областю. Це близько 200 км суходолом. Передбачається, що проєкт включатиме систему датчиків і камер, завдяки якій можна здійснювати моніторинг кордону в форматі 24/7, незалежно від погодних умов, а також без необхідності перебування кадрового резерву на лінії кордону.

Теги: Білорусь Литва війна танки

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