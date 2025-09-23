Головна Світ Політика
Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН (відео)
У Нью-Йорку стартує засідання Генасамблеї
фото: скриншот з відео

Першим на Генасамблеї ООН виступатиме президент США Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський прибув у штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку. Відповідне відео показали «Новини.Live», передає «Главком».

Журналісти зауважують, що Зеленський та українська делегація беруть участь у відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, першим на Генасамблеї ООН виступатиме президент США Дональд Трамп.

Зауважимо, Зеленський сьогодні, 23 вересня, візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе декілька двосторонніх зустрічей. Крім того, Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН високого рівня, де обговорюватимуть питання війни РФ проти України. Початок о 23:00 за Києвом.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм під час візиту до США. У постійному представництві України при ООН вони обговорили деструктивний вплив російської церкви.

Теги: ООН Володимир Зеленський

