Центр національного спротиву розповів, скільки зерна росіяни вивезли з ТОТ

Наразі всі аграрії повинні здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, в рази нижче ринкової

Гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю між ринковими цінами та тими, за якими купують в аграріїв

Російські окупанти минулого року зібрали та вивези з тимчасово окупованих територій України (ТОТ) 4,8 млн тонн українського зерна. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Відомство зазначає, що на ТОТ діє схема, коли всі аграрії повинні здавати зерно окупантам за фіксованою ціною, в рази нижче ринкової. Потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю.

«Ця різниця і є платою Кремля за «вірність», – йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

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Центр національного спротиву створений Силами Спеціальних Операцій задля навчання, координації й масштабування рухів спротиву окупації України.

У центрі:

вчать ненасильницькому спротиву;

допомагають партизанам;

збирають інформацію про ворога;

налагоджують комунікацію між підпіллям;

інформують населення України про події на тимчасово окупованих територіях;

наближають перемогу.

Центр нацспротиву діє в рамках Закону України «Про основи національного спротиву», який був ухвалений 16 липня 2021 року і вступив у дію 1 січня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Молдова надала велику знижку на транзит українського зерна до кінця року. Транзитні перевезення української агропродукції територією Молдови у 2024 році здійснюватимуться зі знижкою у 27% до чинних тарифів.

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До слова, США оприлюднили оновлений прогноз щодо експорту української пшениці на 2024 рік. Згідно із ним, У 2023/2024 маркетинговому році в Україні збільшиться як експорт, так і виробництво пшениці. Очікується, що експорт пшениці з України збільшиться на 1,5 млн тонн до 14 млн тонн. Виробництво пшениці – на 0,9 млн тонн до 23,4 млн тонн. Прогноз з виробництва та експорту української кукурудзи залишився без змін: 30,5 млн тонн і 21 млн тонн відповідно.

При цьому, збільшено також прогноз світового споживання та торгівлі пшеницею. Так, прогноз світового споживання пшениці збільшено на 1,8 млн тонн до 796,5 млн тонн,

Нагадаємо, Кабінет міністрів Україні ухвалив постанову про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

Згідно з цією постановою на 2024 рік збережено нульові квоти на експорт: