«Південь» пояснив, чому окупанти не застосовують керовані авіабомби на Херсонщині

За словами Гуменюк, після того, як ЗСУ знищили російські літаки, «ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти»

«З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб у нашій зоні відповідальності»

Після збиття російських винищувачів на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують керовані авіабомби. Про це повідомила під час брифінгу керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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«Робота по авіації в нашій зоні відповідальності була дуже важливою і показовою, бо пам’ятаємо, що ворог дуже потужно застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення зі скиданням керованих авіабомб як по населених пунктах правого берега, так і пізніше по плацдарму лівого берега. Загалом можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації», – сказала Гуменюк.

За словами керівниці пресцентру, після 22 грудня, коли на Херсонському напрямку було знищено російські літаки, «ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти».

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«З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб у нашій зоні відповідальності. Не тільки на суходолі, а й в акваторії Чорного моря», – додала вона.

Нагадаємо, українські захисники 22 грудня збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Сили оборони здійснили блискучу операцію: зненацька застали пілотів, які намагалися підлетіти ближче і вдарити по бійцях ЗСУ.

До слова, російські окупанти зменшили свою авіаційну активність та використання авіаційних бомб після того, як українські Збройні сили збили кілька російських винищувачів Су-34 на півдні України.