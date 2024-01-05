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ЗСУ вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Криму
Учора Збройні сили декілька разів атакували окупантів у тимчасово окупованому Криму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони знищили боєприпаси росіян біля села Первомайське

Українські військові 4 січня завдали удару по складу боєприпасів окупантів біля села Первомайське в Криму. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Нагадаємо, у соцмережах місцеві повідомили про низку вибухів в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, за інформацією очевидців, одну українську ракету окупанти начебто збили, а друга влучила у військову частину (командного пункту зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі.

ЗСУ уразили склади з боєприпасами окупантів у Криму
ЗСУ уразили склади з боєприпасами окупантів у Криму
фото: Telegram/СтратКом ЗСУ
Військова частина в Криму, куди, ймовірно, влучила ракета
Військова частина в Криму, куди, ймовірно, влучила ракета
фото з соцмереж

Згодом Міністерство оборони РФ розповіло деталі сьогоднішніх прильотів в різних частинах Криму. За словами пресслужби відомства, Україна «випустила десять ракет по півострову».

«Близько 16:20 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО десять українських ракет знищено над Кримським півостровом», – наголосили у відомстві.

До слова, у Севастополі тимчасово окупованого Криму 30 грудня 2023 року вранці пролунав потужний вибух.

Теги: ЗСУ війна Крим окупанти боєприпаси

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