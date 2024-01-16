Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Молдова надала велику знижку на транзит українського зерна до кінця року

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Молдова надала велику знижку на транзит українського зерна до кінця року
Знижка на транзитні перевезення агропродукції України діятиме на протязі 2024 року
фото: dpa

Знижка становить 27% від діючих тарифів

Транзитні перевезення української агропродукції територією Молдови у 2024 році здійснюватимуться зі знижкою у 27% до чинних тарифів. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«За результатами домовленостей цього року на транзитні перевезення української аграрної продукції Республікою Молдова діятиме знижка. Вона становить 27% на чинні тарифи», – заявило міністерство.

Також набула чинності угода між урядом України та урядом Молдови, якою передбачено будівництво прикордонного переходу через річку Дністер на державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуц.

Міністерство нагадало, що Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з торговельно-економічного співробітництва у 2023 році підписала сім проєктів протоколів. Вони передбачають організацію спільного контролю на спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Нагадаємо, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини у спільному листі до Єврокомісії вимагають введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію. Східні країни ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію і заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їхні експортні ринки.

Раніше повідомлялося, що Греція готова надати альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс. Країна вже обговорила цей план зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком.

Читайте також: Уряд Туска назвав умови скасування заборони на ввезення українського зерна
Теги: тарифи Молдова транзит кордон зерно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протест буде призупинено з 13:00 завтрашнього дня
Уряд Польщі домовився з перевізниками про зупинку протесту на кордоні
Сьогодні, 13:18
Профоохоронці зафіксували 695 фактів збуту зброї
Вилучення зброї та боєприпасів в українців: МВС оприлюднило статистику
Вчора, 17:02
Дослухавшись «дружньої» поради колеги по роботі, молодик скористався послугами ділків з телеграм каналу
Прикордонники витягли з Тиси киянина, який намагався потрапити в Угорщину
14 сiчня, 15:20
Майя Санду очікує нової загрози з боку країни-агресорки Росії
Президентка Молдови повідомила, коли Росія спробує розхитати ситуацію в її країні
14 сiчня, 14:15
Чоловіки за кордоном вже почали «штурмувати» консульські установи
Мобілізація тих, хто виїхав за кордон. Військова адвокатка оцінила ідею уряду
27 грудня, 2023, 15:18
Всім затриманим загрожує до 10 років ув'язнення
СБУ ліквідувала ще три «схеми для ухилянтів»: серед затриманих – посадовець ВЛК
25 грудня, 2023, 11:11
Станом на зараз блокада кордону відбувається на всіх чотирьох пунктах пропуску
Блокада польського кордону: у чергах стоять майже 4 тис. вантажівок
22 грудня, 2023, 11:51
Колишній прокурор перебуває у розшуку з 1 грудня
Експрокурор Ільницький, який оскандалився гучним весіллям, оголошений у розшук
21 грудня, 2023, 10:50
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
18 грудня, 2023, 06:20

Економіка

Молдова надала велику знижку на транзит українського зерна до кінця року
Молдова надала велику знижку на транзит українського зерна до кінця року
Financial Times: Польща вимагатиме скасувати режим вільної торгівлі України з ЄС
Financial Times: Польща вимагатиме скасувати режим вільної торгівлі України з ЄС
П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії повернути мито на українське зерно
П’ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії повернути мито на українське зерно
Робота оборонних підприємств РФ у кілька змін: чи є загроза для України
Робота оборонних підприємств РФ у кілька змін: чи є загроза для України
Скільки в ЄС багатих та бідних європейців: шокуючі дані
Скільки в ЄС багатих та бідних європейців: шокуючі дані
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»
Розвідка пояснила, що Іран хоче отримати від Росії в обмін на «Шахеди»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
31K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
16K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
15K
Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія
11K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9967
Біля Вінниці відкрили Алею Слави на честь полеглих Захисників

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua