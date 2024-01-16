Молдова надала велику знижку на транзит українського зерна до кінця року

Знижка на транзитні перевезення агропродукції України діятиме на протязі 2024 року

Знижка становить 27% від діючих тарифів

Транзитні перевезення української агропродукції територією Молдови у 2024 році здійснюватимуться зі знижкою у 27% до чинних тарифів. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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«За результатами домовленостей цього року на транзитні перевезення української аграрної продукції Республікою Молдова діятиме знижка. Вона становить 27% на чинні тарифи», – заявило міністерство.

Також набула чинності угода між урядом України та урядом Молдови, якою передбачено будівництво прикордонного переходу через річку Дністер на державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуц.

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Міністерство нагадало, що Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з торговельно-економічного співробітництва у 2023 році підписала сім проєктів протоколів. Вони передбачають організацію спільного контролю на спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон.

Нагадаємо, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини у спільному листі до Єврокомісії вимагають введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію. Східні країни ЄС скаржаться на недобросовісну конкуренцію і заявляють, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їхні експортні ринки.

Раніше повідомлялося, що Греція готова надати альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс. Країна вже обговорила цей план зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком.