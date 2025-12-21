The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі

Блогери мають перевиховати молодь у Маріуполі та легітимізувати окупацію в очах зовнішнього світу

Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph, пише «Главком».

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

Оскільки фізично приховати наслідки руйнувань неможливо, російська пропаганда використовує блогерів, які фокусуються виключно на новобудовах та позитивних змінах, ігноруючи причини занепаду міста та трагедії корінних жителів.

Журналісти пишуть, що на окупованих територіях під патронатом РФ діють безкоштовні курси для молоді (16-25 років), де навчають специфіці роботи на російських платформах та просуванню потрібних Кремлю меседжів. Експерти зазначають, що контент усіх місцевих інфлюенсерів ідентичний – вони наголошують на реконструкції, уникаючи згадок про війну та репресії.

За словами експертів та представників легітимної влади міста, створити будь-який публічний контент без схвалення російських спецслужб неможливо. Незалежна думка в окупації карається негайним затриманням.

Правозахисники з Human Rights Watch наголошують, що ця кампанія є частиною ширшої стратегії зі стирання української ідентичності. Разом із русифікацією освіти та перейменуванням вулиць, «оптимістичні» блоги мають на меті перевиховати молодь та легітимізувати окупацію в очах зовнішнього світу.

Як відомо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти встановили LED панель біля Драматичного театру для прямої трансляції привітання російського диктатора Володимира Путіна на Новий рік. Це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у російських пропагандистських місцевих Telegram-каналах Маріуполя з’явилася інформація про те, що росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна.