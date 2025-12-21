Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі
Руйнування у Маріуполі внаслідок щоденних ударів Росії
фото: МВС України

Блогери мають перевиховати молодь у Маріуполі та легітимізувати окупацію в очах зовнішнього світу

Росія розгорнула масштабну піар-кампанію в соціальних мережах, залучаючи платних інфлюенсерів для просування наративу про «відродження» окупованого Маріуполя. Про це свідчать результати розслідування The Telegraph, пише «Главком».

Попри те, що під час облоги було знищено до 90% житлового фонду, а населення міста скоротилося з 420 до 100 тис. мешканців, Москва намагається перетворити Маріуполь на вітрину «русского мира».

Оскільки фізично приховати наслідки руйнувань неможливо, російська пропаганда використовує блогерів, які фокусуються виключно на новобудовах та позитивних змінах, ігноруючи причини занепаду міста та трагедії корінних жителів.

Журналісти пишуть, що на окупованих територіях під патронатом РФ діють безкоштовні курси для молоді (16-25 років), де навчають специфіці роботи на російських платформах та просуванню потрібних Кремлю меседжів. Експерти зазначають, що контент усіх місцевих інфлюенсерів ідентичний – вони наголошують на реконструкції, уникаючи згадок про війну та репресії.

За словами експертів та представників легітимної влади міста, створити будь-який публічний контент без схвалення російських спецслужб неможливо. Незалежна думка в окупації карається негайним затриманням.

Правозахисники з Human Rights Watch наголошують, що ця кампанія є частиною ширшої стратегії зі стирання української ідентичності. Разом із русифікацією освіти та перейменуванням вулиць, «оптимістичні» блоги мають на меті перевиховати молодь та легітимізувати окупацію в очах зовнішнього світу.

Як відомо, у тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти встановили LED панель біля Драматичного театру для прямої трансляції привітання російського диктатора Володимира Путіна на Новий рік. Це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, у російських пропагандистських місцевих Telegram-каналах Маріуполя з’явилася інформація про те, що росіяни готують окупований Маріуполь до приїзду Путіна. 

Теги: Маріуполь росія окупанти пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року, широкомасштабним нападом московської недоімперії на Україну
Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року. Що чекає Захід?
5 грудня, 15:22
Пєсков стверджує, що наразі немає офіційної інформації щодо достовірності пунктів опублікованого плану завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
21 листопада, 10:28
Ситуація на фронті 22 листопада
Лінія фронту станом на 22 листопада 2025. Зведення Генштабу
22 листопада, 22:20
Єврокомісія офіційно запропонувала внести Росію до списку країн з високим фінансовим ризиком
Росія потрапить до чорного списку ЄС
3 грудня, 19:11
Стратегічний хімзавод «Акрон» у Росії зазнав удару дронів
Пожежа виникла на стратегічному хімзаводі «Акрон» після атаки дронів у Росії
11 грудня, 07:21
У приватний будинок у Сокільниках влучив дрон із вибухівкою
Безпілотник атакував приватний будинок на Львівщині
11 грудня, 11:02
Росія не може використати Придністровський напрямок для агресії
Чи може Росія атакувати з Придністров'я: коментар Держприкордонслужби
14 грудня, 06:17
Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп на саміті на Алясці 15 серпня 2025 року
Дії Трампа надають Путіну сміливості: пояснення CNN
18 грудня, 04:11
Сікорський зробив заяву про Раду НАТО-Росія
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
3 грудня, 21:45

Події в Україні

NYT: Україна почала полювання на «тіньовий флот» РФ
NYT: Україна почала полювання на «тіньовий флот» РФ
The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі
The Telegraph: Росія залучає блогерів для створення ілюзії щасливого життя в Маріуполі
Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 грудня 2025. Зведення Генштабу
Росіяни зайшли у Грабовське на Сумщині та вивезли з нього понад 50 місцевих
Росіяни зайшли у Грабовське на Сумщині та вивезли з нього понад 50 місцевих
«Укрзалізниця» відновила важливий міжнародний маршрут, який не функціонував від 2022 року
«Укрзалізниця» відновила важливий міжнародний маршрут, який не функціонував від 2022 року
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua