Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2026 році

Сьогодні, 8 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає залучення громадян РФ, що перебувають у запасі, до військових зборів у 2026 році, пише «Главком».

Згідно з документом, резервісти будуть призиватися для участі в навчаннях, що мають відбутися наступного року.

Як відомо, наприкінці вересня, Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. До 31 грудня Кремль хоче призвати до армії 135 тис. росіян.

Вже 4 листопада, Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року.

Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня.