Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2026 році

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2026 році
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2026 році
фото: АР

Резервісти будуть призиватися для участі в навчаннях на 2026 рік

Сьогодні, 8 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає залучення громадян РФ, що перебувають у запасі, до військових зборів у 2026 році, пише «Главком».

Згідно з документом, резервісти будуть призиватися для участі в навчаннях, що мають відбутися наступного року.

Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2026 році фото 1
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори у 2026 році фото 2

Як відомо, наприкінці вересня, Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році.  До 31 грудня Кремль хоче призвати до армії 135 тис. росіян.

Вже 4 листопада, Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. 

Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня.

Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Сьогодні, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19

