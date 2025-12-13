Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про мир в Україні

Турецький лідер вважає, що навіть обмежене перемир’я, щоб не бити по енергетичним об’єктам, може принести вигоду як Україні, так і Росії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що досягнення миру не є таким далеким. Як повідомляє «Главком», про це турецький президент заявив Reuters після повернення із зустрічі з ініціатором війни Володимиром Путіним.

Зокрема, Ердоган висловив сподівання обговорити тему мирного плану між Україною і Росією з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомили в офісі президента Туреччини, Ердоган 12 грудня зустрівся з Путіним в Туркменістані. Вони дали оцінку «всебічним мирним зусиллям» із припинення війни.

У цьому зв’язку, Туреччина знову підтвердила свою готовність підтримати мирні зусилля.

«Після цієї зустрічі з Путіним, ми також сподіваємось отримати можливість обговорити мирний план з президентом США Трампом. Мир не такий далекий. Ми це бачимо», – заявив Ердоган.

У п’ятницю Ердоган повідомив Путіну, що обмежений режим припинення вогню у війні, особливо зосереджений на енергетичних об’єктах і портах, може бути вигідним.

«Чорне море не слід розглядати як поле битви. Така ситуація лише нашкодить Росії і Україні. Усі потребують безпечного судноплавства у Чорному морі. Це має бути забезпечено», – заявив окремо президент Туреччини.

Нагадаємо, 24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив шляхи припинення війни в Україні та відновлення роботи «зернового коридору». Він наголосив на важливості забезпечення стабільного експорту українського зерна та безпечного постачання продовольства на міжнародні ринки.