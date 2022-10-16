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У Бердянську пролунали потужні вибухи

Дар'я Самборська
glavcom.ua
У Бердянську пролунали потужні вибухи
Ймовірно, вибухи сталися у селах Андрівка та Осипенко
фото з відкритих джерел

Вибухи відбулись, швидше за все, на території колишніх сільгоспгосподарств

У неділю, 16 жовтня, мешканці Бердянська Запорізької області повідомили про гучні вибухи поблизу міста. Вони настільки потужні, що їх відчули навіть мешканці будинків на околиці міста. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Бердянск сейчас».

«За попередньою інформацією – вибухи відбуваються на території Бердянського району – селах Андрівка та Осипенко», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Telegram-каналі, вибухи відбулись, швидше за все, на території колишніх сільгоспгосподарств, промислові комплекси яких окупанти використовують для зберігання військової техніки та складів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому росіяни захопили значну частину Запорізької області. Найбільші міста області – Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар (де розташована найбільша в Європі АЕС – Запорізька) потрапили під окупацію. Обласний центр перебуває під контролем України.

23-27 вересня окупанти провели так званий референдум на Запоріжжі та Херсонщині про від’єднання від України.

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Теги: Бердянськ

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