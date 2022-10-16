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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта

Альона Боженко
glavcom.ua
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта
В Україна повітряна тривога
фото ілюстративне

Сирени не лунали в окупованому Криму та західних областях

Вночі, 16 жовтня, у більшості областей України пролунали сирени.

Тривога не оголошувалася лише у західних, Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях. Також сирени не лунали й в окупованому Криму.

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу: карта фото 1

Нагадаємо, вранці, 15 жовтня, у Києві до оголошення тривоги було чутно вибухи. За попередньою інформацією, у Київській області спрацювала ППО. Офіційних повідомлень поки що немає.

Також, у суботу, 15 жовтня, на світанку російські окупанти атакували Запоріжжя ракетами.

Крім того, російські загарбники вночі 15 жовтня обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе.

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