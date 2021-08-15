У центрі Львова пранкер у рясі священника зняв провокативне відео

Пранкер у ролі священика хуліганив та кричав нецензурну лайку у центрі Львова

Поява ролика обурила керівника департаменту «Адміністрація міського голови» та депутата Львівської міськради Євгена Бойка

Пранкер в одязі православного священника влаштував розіграш у центрі Львова, який супроводжувався хуліганськими діями та нецензурною лайкою. Відео виклали у мережу TikTok. Поява ролика викликала обурення серед міських посадовців і депутатів.

Як видно з відео, яке оприлюднив 11 серпня у TikTok користувач Максим Савчин, пранкер у рясі православного священника з хрестом на грудях та кадилом в руках прогулюється проспектом Свободи у Львові – поблизу пам’ятника Тарасові Шевченку. При цьому він умисно зачепив одного з перехожих, скинувши йому кепку з голови.

Судячи з усього, перехожий хлопець теж був учасником зйомки ролика. Далі хлопець з матюками наче намагається накинутися на священника, однак згодом тікає від нього. Священник біжить за юнаком, вигукуючи нецензурну лайку. Наприкінці священник таки наздоганяє втікача і каже, що чекатиме його на службі. Перехожі, які стали свідками розіграшу, здивовано оглядаються.

Ролик у TikTok супроводжується музикою зі словами російською мовою «гасподь-гасподь». Станом на ранок 14 серпня відео отримало понад 55 тис. уподобань та 1,6 тис. поширень.

Поява ролика обурила керівника департаменту «Адміністрація міського голови» та депутата Львівської міськради Євгена Бойка. Він вважає, що такі дії принижують львів’ян і мають ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

«Переглянув. Стало гидко. Подібні дії принижують багатьох львів’ян. Не здивуюсь, якщо провокація вчинена на замовлення ворожих спецслужб – знають на що тиснути. Той самий чекістський почерк – перед очима безбожні п’ятирічки 1930-х», – написав Євген Бойко у Facebook.

Посадовець звернувся до правоохоронців з проханням «невідкладно дати належну оцінку ганебній поведінці невідомих осіб, щоб дії, які мають ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, більше не повторювались».

Нагадаємо, за новий TikTok-челендж у Києві підлітки можуть сісти до в'язниці.

Джерело: Захід.НЕТ