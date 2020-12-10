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    Під Києвом автомобіль збив на смерть чоловіка (фото)

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    Смертельна ДТП сталася у темну пору доби - Під Києвом автомобіль збив на смерть чоловіка (фото)
    Смертельна ДТП сталася у темну пору доби

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП

    У ніч на 10 грудня у місті Бровари на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув пішохід.

    Водій автомобіля Renault здійснив наїзд на 57-річного пішохода, який рухався проїжджою частиною попутним з автомобілем напрямком. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці ДТП працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, а також працівники Слідчого управління поліції Київщини.

    Автомобіль вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання. Наразі поліція встановлює обставини смертельної ДТП.

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    Під Києвом автомобіль збив на смерть чоловіка (фото)
    Під Києвом автомобіль збив на смерть чоловіка (фото)

    За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Нагадаєм, в ніч на 10 грудня вулиці Вадима Гетьмана авто зі служби каршерінга в'їхало у стовп поблизу Індустріального шляхопровода. В результаті аварії загинули двоє людей.

    Згодом з'явилися подробиці цієї ДТП. Від сильного удару автомобіль буквально розірвало на частини, які відлетіли на відстань у 20-30 м.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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