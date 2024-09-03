У Чернігові працює ППО

У місті лунають вибухи

У ніч на 3 вересня в місті було зафіксовано роботу систем протиповітряної оборони. Громадян закликали залишатися в укриттях, поки тривала повітряна тривога.

Вибухів було щонайменше два. Спочатку відповідний звук пролунав близько пів на першу годину ночі, а ще через кілька хвилин було чути другий.

За даними військових, над Черніговом перед тим був помічений безпілотник ворога на тлі атаки із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед».

Як повідомив голова міської адміністрації Дмитро Брижинський, у центральній частині міста влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано. Також не було виявлено пошкоджень у районах вулиць Шевченка, Левка Лукʼяненка та Козацької.

Станом на 0:53, жодних влучань або падіння уламків у місті не виявлено. Проте уламки збитих об'єктів зафіксовано на околицях міста.

Ще пізніше у МВА уточнили, що внаслідок падіння уламків зафіксовано «загорання нежитлових, непромислових будівель на околицях міста».