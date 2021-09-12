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    В США стався спалах Covid-19 в зоопарку: інфекцію підтвердили у 13 горил

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    13 горил заразилися&nbsp;Covid-19 в США - В США стався спалах Covid-19 в зоопарку: інфекцію підтвердили у 13 горил
    13 горил заразилися Covid-19 в США
    Фото: Global Look Press

    Одним з можливих варіантів передачі захворювання приматам – співробітник зоопарку, який доглядав за горилами

    Співробітники зоопарку в Атланті розповіли, що у 13 горил був виявлений позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє The Guardian.

    Відзначається, що у кількох з чотирьох зграй західних рівнинних горил почали провяляться симптоми, серед яких нежить, легкий кашель і втрата апетиту. Співробітники зоопарку вирішили відправити їх біологічні рідини на аналіз в ветеринарну діагностичну лабораторію Університету Джорджії.

    Результати показали, що 13 з 20 горил заражені коронавірусом.

    Представники зоопарку заявили, що одним з можливих варіантів передачі захворювання приматам – співробітник зоопарку, який доглядав за горилами. Відзначається, що він носив захисний костюм і не мав симптомів захворювання.

    У публікації наголошується, що особливий догляд надається 60-річному самцю Оззі, який може бути найбільш схильний до ризику ускладнень Covid-19.

    До слова, уряд Данії ухвалив рішення з 10 вересня скасувати всі карантинні обмеження, запровадженні раніше через пандемію Covid-19. Таким чином Данія стане першою країною в ЄС, яка повернеться до докарантинного життя.

    Тим часом в Україні, незважаючи на черговий рекорд щеплених, у Львівській, Закарпатській та Волинській областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.

    Нагадаємо, відомий ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.

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    Теги: США лікар тварини коронавірус
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    В США стався спалах Covid-19 в зоопарку: інфекцію підтвердили у 13 горил