В США стався спалах Covid-19 в зоопарку: інфекцію підтвердили у 13 горил

Одним з можливих варіантів передачі захворювання приматам – співробітник зоопарку, який доглядав за горилами

Співробітники зоопарку в Атланті розповіли, що у 13 горил був виявлений позитивний тест на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє The Guardian.

Відзначається, що у кількох з чотирьох зграй західних рівнинних горил почали провяляться симптоми, серед яких нежить, легкий кашель і втрата апетиту. Співробітники зоопарку вирішили відправити їх біологічні рідини на аналіз в ветеринарну діагностичну лабораторію Університету Джорджії.

Результати показали, що 13 з 20 горил заражені коронавірусом.

Представники зоопарку заявили, що одним з можливих варіантів передачі захворювання приматам – співробітник зоопарку, який доглядав за горилами. Відзначається, що він носив захисний костюм і не мав симптомів захворювання.

У публікації наголошується, що особливий догляд надається 60-річному самцю Оззі, який може бути найбільш схильний до ризику ускладнень Covid-19.

До слова, уряд Данії ухвалив рішення з 10 вересня скасувати всі карантинні обмеження, запровадженні раніше через пандемію Covid-19. Таким чином Данія стане першою країною в ЄС, яка повернеться до докарантинного життя.

Тим часом в Україні, незважаючи на черговий рекорд щеплених, у Львівській, Закарпатській та Волинській областях рівень ковід-госпіталізацій зашкалює.

Нагадаємо, відомий ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів.