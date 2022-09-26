Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні лунає сигнал тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні лунає сигнал тривоги
фот: alerts.in.ua

У Києві також оголошена небезпека

У Києві станом на 13:30 пролунав сигнал повітряної тривоги. Також тривога оголошена у ще десятьох областях України.

Сигнал про небезпеку прозвучав у наступних областях:

  • Вінницькій,
  • Київській,
  • Житомирській,
  • Чернігівській,
  • Черкаській,
  • Полтавській, кіровоградській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Луганській областях.

Місцева влада просить громадян терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: війна тривога

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польський прем’єр висловив сподівання, що дискусія стосовно зупинки будівництва «Північного потоку-2», що розпочалась у Німеччині, вплине на рішення Берліна щодо газогону
Польща вважає, що Німеччина отримала останній сигнал тривоги щодо «Північного потоку-2»
9 вересня, 2020, 08:15
Літак поки не змінював курс і висоту
У Росії сигнал тривоги подав другий за день літак
24 грудня, 2021, 15:05
Шольц заявив, що Німеччина надала Україні «масу дуже ефективної зброї»
«Дуже небезпечна війна». Шольц пояснив, чому Німеччина не дає Україні танки
Вчора, 19:36

Події в Україні

В Україні лунає сигнал тривоги
В Україні лунає сигнал тривоги
На деокупованих територіях частково відновлено електропостачання
На деокупованих територіях частково відновлено електропостачання
СБУ встановила організаторів псевдореферендумів в «Л/ДНР»
СБУ встановила організаторів псевдореферендумів в «Л/ДНР»
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 вересня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 26 вересня
ЗСУ уразили центр керування дронами РФ – ЗМІ
ЗСУ уразили центр керування дронами РФ – ЗМІ
Зруйнована школа та приватні будинки: рашисти накрили вогнем Миколаївщину  
Зруйнована школа та приватні будинки: рашисти накрили вогнем Миколаївщину  

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Загинула військова «Квітка», яка повернулася з Італії захищати рідну землю
68K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
41K
Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео
39K
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна
38K
З російської армії звільнили останню істоту, що хоч якось думала про солдат
30K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 

Новини

За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту