В Україні лунає сигнал тривоги

У Києві також оголошена небезпека

У Києві станом на 13:30 пролунав сигнал повітряної тривоги. Також тривога оголошена у ще десятьох областях України.

Сигнал про небезпеку прозвучав у наступних областях:

Вінницькій,

Київській,

Житомирській,

Чернігівській,

Черкаській,

Полтавській, кіровоградській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Луганській областях.

Місцева влада просить громадян терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо, триває 215-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових будинках, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.