Енергетики повернули електрику 170 тисячам родин Дніпропетровщини після обстрілу – ДТЕК

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Енергетики повернули електрику 170 тисячам родин Дніпропетровщини після обстрілу – ДТЕК
Енергетики безперервно працювали одразу після того, як отримали дозвіл від військових та ДСНС
фото: dtek.com.ua

В результаті відновлювальних робіт за минулу добу заживили повністю або частково 373 населених пункти

Енергетики компанії ДТЕК повернули світло 170 тисячам родин Дніпропетровщини після атаки дронами. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Енергетики ДТЕК повернули світло у домівки майже 170 тисяч родин у Павлоградському та Синельниківському районі після вчорашніх масованих атак ворога. В результаті відновлювальних робіт за минулу добу заживили повністю або частково 373 населених пункти Дніпропетровщини, що залишалися без світла внаслідок російських ударів», – йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики безперервно працювали одразу після того, як отримали дозвіл від військових та ДСНС. Наразі електропостачання повернули всій критичній інфраструктурі та більшості споживачів.

Нагадаємо, 6 листопада окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Павлограду. Внаслідок атаки було знеструмлено місто та сотні прилеглих населених пунктів. Також без електрики залишилось вісім шахт. Через обстріл було евакуйовано майже 2,6 тисяч шахтарів.

