  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    В елітному фітнес-клубі пограбували ексначальника кримінальної поліції Києва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У грудні 2015 року Германа Приступу перевели з Донецької області до Києва - В елітному фітнес-клубі пограбували ексначальника кримінальної поліції Києва
    У грудні 2015 року Германа Приступу перевели з Донецької області до Києва
    фото: Герман Приступа/Facebook

    Правоохоронці затримали ймовірного крадія

    Заступник начальника поліції Києва – начальник кримінального блоку Герман Приступа став жертвою злодія. Про це повідомляє 24 канал.

    Крадіжка сталася у фітнес-клубі п'ятизіркового Premier Palace Hotel на бульварі Тараса Шевченка. Інформацію про крадіжку журналістам підтвердила пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва. За її словами, у Германа Приступи вкрали 27 тис. грн.

    Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Це 32-річний іноземець. Як розповіла Зубрєва, він вже перебував у розшуку за крадіжку у Солом'янському районі столиці.

    Довідка: У грудні 2015 року Германа Приступу перевели з Донецької області до Києва – він очолив Шевченківське управління поліції. У липні 2019 року став заступником начальника Головного управління Національної поліції у Києві, також керував управлінням кримінальної поліції столиці.

    У вересні 2021 року звільнився вслід за своїм начальником – Андрієм Крищенком. Обидва вони прославилися завдяки тому, що з 11 до 14 квітня 2014 року захищали будівлю Горлівського УВС від сепаратистів. Після захоплення будівлі тоді ще міліції Крищенко та Приступа зірвали прапор «ДНР» та знову підняли прапор України – за це їх жорстоко побили.

    Нагадаємо, у центрі Києва у чоловіка вкрали 10 млн грн.

    До слова, охоронець столичного супермаркету допоміг злодію обікрасти покупця.

    Теги: пограбування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В елітному фітнес-клубі пограбували ексначальника кримінальної поліції Києва