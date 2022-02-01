В елітному фітнес-клубі пограбували ексначальника кримінальної поліції Києва

У грудні 2015 року Германа Приступу перевели з Донецької області до Києва

Правоохоронці затримали ймовірного крадія

Заступник начальника поліції Києва – начальник кримінального блоку Герман Приступа став жертвою злодія. Про це повідомляє 24 канал.

Крадіжка сталася у фітнес-клубі п'ятизіркового Premier Palace Hotel на бульварі Тараса Шевченка. Інформацію про крадіжку журналістам підтвердила пресофіцерка Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрєва. За її словами, у Германа Приступи вкрали 27 тис. грн.

Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Це 32-річний іноземець. Як розповіла Зубрєва, він вже перебував у розшуку за крадіжку у Солом'янському районі столиці.

Довідка: У грудні 2015 року Германа Приступу перевели з Донецької області до Києва – він очолив Шевченківське управління поліції. У липні 2019 року став заступником начальника Головного управління Національної поліції у Києві, також керував управлінням кримінальної поліції столиці.

У вересні 2021 року звільнився вслід за своїм начальником – Андрієм Крищенком. Обидва вони прославилися завдяки тому, що з 11 до 14 квітня 2014 року захищали будівлю Горлівського УВС від сепаратистів. Після захоплення будівлі тоді ще міліції Крищенко та Приступа зірвали прапор «ДНР» та знову підняли прапор України – за це їх жорстоко побили.

Нагадаємо, у центрі Києва у чоловіка вкрали 10 млн грн.

До слова, охоронець столичного супермаркету допоміг злодію обікрасти покупця.