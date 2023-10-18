Переповнена живими і мертвими: що відбувається у головній лікарні Сектора Гази

У головній лікарні Сектора Гази Дар Аль-Шіфа живі сплять між ліжками, заповненими пацієнтами, у коридорах і навіть на території, а тіла мертвих переповнюють морг

За оцінками місцевої влади та груп допомоги в Газі, у лікарні переховуються від 35 000 до 40 000 людей

У головній лікарні Сектора Гази Дар Аль-Шіфа живі сплять між ліжками, заповненими пацієнтами, у коридорах і навіть на території, а тіла мертвих переповнюють морг. І їхня кількість постійно збільшується. Про це пише The Guardian.

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Як йдеться у матеріалі, на залізних поручнях у внутрішньому дворику вішали ковдри, щоб створити тінь, а деякі люди зібралися біля сходів зі своїми дітьми та всім, що залишилося від їхніх речей.

Шіфа – це не лише найбільший медичний заклад Гази, а центр усієї системи охорони здоров’я. Ізраїльські атаки на територію довів її до краху. За оцінками місцевої влади та груп допомоги в Газі, там переховуються від 35 000 до 40 000 людей.

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«Лікарі привезли їхні родини до лікарні для безпеки. Минулої ночі я спав на столі в операційній», – сказав доктор Гассан Абу-Сіттах, один із хірургів, розмовляючи з журналістом видання.

Він також додав, що кількість тих, хто шукає притулку, створює ризик, оскільки тисячі шукають їжу та воду там, де їх немає. А скупчення людей може призвести до спалаху інфекційних захворювань.

Коли ізраїльська артилерія почала завдавати ударів по Газі з неба та моря, знищуючи цілі міські квартали після того, як бойовики ХАМАС, які керують територією, розпочали смертельний напад на Ізраїль, багато людей у місті Газа дотримувались процедури, яку вони навчилися під час попередніх атак, і втекли до лікарні.

Понад десять років територія лікарні була здебільшого захищена від бомбардувань, за винятком страйку, який вразив амбулаторну клініку Шіфи 2014 року. Натомість широка зона перед дверима відділення невідкладної допомоги приймає телевізійні групи, місцевих політиків, медичних працівників, робітників і цивільних, які збираються там, серед

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звуків сирен швидкої допомоги та постійного огляду пацієнтів, які прибувають на ношах.

Але цього разу, незважаючи на нещодавні зусилля Міжнародного комітету Червоного Хреста відремонтувати відділення невідкладної допомоги Шіфи, нинішня криза випробовує лікарню, яка працює на межі можливостей.

Нагадаємо, органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. ЗМІ повідомляли, що внаслідок удару могли загинути близько 500 людей.

У Al Jazeera зазначили, що лікарня Аль-Ахлі розташована в центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

The Times of Israel повідомляє, що представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі не знає, чи був цей вибух у Газі викликаний саме ударом з боку Армії оборони Ізраїлю.