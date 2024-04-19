Атака на Дніпро: з'явилося відео перших хвилини після удару

Під час повітряної тривоги о 05:10 та 05:13 у Дніпрі пролунали вибухи

Під завалами можуть бути люди

Сьогодні зранку, 19 квітня, російські загарбники обстріляли ракетами Дніпро, влучили у п'ятиповерхівку. Вона частково зруйнована. У мережі з'явилося перше відео наслідків.

Згодом голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих і поранених зросла. Двоє людей загинули та 15 – постраждали внаслідок удару окупантів по Дніпру.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є дев'ять поранених людей та одна загибла жінка. Під завалами можуть бути люди.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про дев'ятьох постраждалих внаслідок ракетного удару. Також мер вказав, що росіяни влучили у центр міста.

Нагадаємо, що о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину. Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок.