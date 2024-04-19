Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Дніпро: з'явилося відео перших хвилини після удару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Дніпро: з'явилося відео перших хвилини після удару
Під час повітряної тривоги о 05:10 та 05:13 у Дніпрі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Під завалами можуть бути люди

Сьогодні зранку, 19 квітня, російські загарбники обстріляли ракетами Дніпро, влучили у п'ятиповерхівку. Вона частково зруйнована. У мережі з'явилося перше відео наслідків.

Згодом голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що кількість загиблих і поранених зросла. Двоє людей загинули та 15 – постраждали внаслідок удару окупантів по Дніпру.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є дев'ять поранених людей та одна загибла жінка. Під завалами можуть бути люди.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про дев'ятьох постраждалих внаслідок ракетного удару. Також мер вказав, що росіяни влучили у центр міста.

Нагадаємо, що о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину. Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок. 

Читайте також: Ракетна атака на Дніпро: є влучання у житловий будинок (відео)
Теги: Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру
Чемпіонка світу Магучіх прокоментувала обстріл спортшколи, де починалася її кар'єра
2 квiтня, 19:12
У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунала серія вибухів
2 квiтня, 02:29
Reuters повідомляє, що будівля іранського консульства знищена повністю
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Російські окупанти пошкодили один із закладів освіти Дніпра
Росія вдарила ракетою по Дніпру: кількість постраждалих зросла (оновлено)
2 квiтня, 18:31
Наразі в Україні продаються квартири в 1523 нових житлових комплексах
«Золоті» квадратні метри: топ міст України за цінами квартир у новобудові
16 квiтня, 11:43
Літній наступ росіян у будь-якому випадку «не призведе до рішучого завершення конфлікту»
Україна може програти війну вже цього року – BBC
13 квiтня, 19:00
У Дніпрі пролунали вибухи
У Дніпрі пролунали вибухи
15 квiтня, 03:11
Після початку повномасштабної війни уряд України закрив усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
Українець приплив на надувному матраці до Білорусі: суд «креативно» покарав порушника
Вчора, 19:48
У частині регіонів України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
У Дніпрі пролунав вибух під час тривоги
Вчора, 10:52

Події в Україні

Атака на Дніпро: з'явилося відео перших хвилини після удару
Атака на Дніпро: з'явилося відео перших хвилини після удару
Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість поранених та загиблих зростає (оновлено)
Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість поранених та загиблих зростає (оновлено)
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
Наталію Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони Півдня
Наталію Гуменюк звільнено з посади речника Сил оборони Півдня
Ракетна атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Ракетна атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
30K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
22K
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
19K
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
19K
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну
13K
«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи

Новини

У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Вчора, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
17 квiтня, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
17 квiтня, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua