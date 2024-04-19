Зеленський відреагував на обстріл Дніпра та показав наслідки (фото)

Володимир Зеленський: «Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна з ракет, кожен «шахед» мають збиватися. Світ може це гарантувати»

Президент Володимир Зеленський показав наслідки російської атаки на Дніпро сьогодні зранку, 19 квітня. Голова держави наголосив, що Росія повинна відповідати за свій терор, а партнери мають необхідні спроможності, щоб збивалися всі ворожі цілі.

Глава держави повідомив, що зараз тривають рятувальні роботи в Дніпрі після російського удару. Кілька поверхів житлового будинку зруйновані, пошкоджений вокзал. Під ударом на Дніпропетровщині були також Кривий Ріг та Синельникове. Усім пораненим надається допомога.

«На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах і громадах, які зазнають ударів терористи, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми маємо завдати поразки російському терору», – зазначив президент.

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Він наголосив, що це потреба не лише нашої держави, не лише українців, це глобальна потреба. «Росія повинна відповідати за свій терор, і кожна з ракет, кожен «шахед» мають збиватися. Світ може це гарантувати, партнери мають необхідні спроможності. Це було доведено зокрема у небі Близького Сходу, і це має запрацювати у небі Європи», – резюмував голова держави.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є 15 поранених людей та двоє загиблих. Також о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину.

Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок.