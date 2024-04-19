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20 квітня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
20 квітня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими
19 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл Дніпра
фото: пресслужба ДСНС

У місті буде приспущено державні прапори

Завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошене днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов в Telegram.

«З метою вшанування памʼяті жертв трагедії, яка сталася 19 квітня внаслідок ракетного обстрілу РФ у Дніпрі і області оголосити днем трауру в місті Дніпрі 20 квітня», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у місті буде приспущено державні прапори на будівлі міськради, на будинках комунальних підприємств, установах та закладах мерії.
Нагадаємо, вночі 19 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл  Дніпра та  області. За попередньою інформацією, загинули щонайменше восьмеро людей, ще понад 20 отримали поранення. У Синельниківському районі – шестеро загиблих й шестеро поранених, а у Кривому Розі – троє поранених.

Крім того, російські загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна робітниця «Укрзалізниці» загинула, а ще семеро – отримали поранення.

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Теги: Дніпро Борис Філатов

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