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Дніпропетровщина: «Укрзалізниця» повідомила про загибель та поранення працівників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дніпропетровщина: «Укрзалізниця» повідомила про загибель та поранення працівників
РФ атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини
фото з відкритих джерел

У загиблої співробітниці залізниці залишились двоє синів 17 та 15 років

У Дніпропетровській області внаслідок удару по цивільних інфраструктурних об’єктах «Укрзалізниці» загинула чергова по будинку локомотивних бригад, ще семеро залізничників отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».  

«Важкий ранок для Укрзалізниці: Росія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок цього поранено 7 залізничників під час виконання службових обов'язків. Із сумом повідомляємо, що загинула Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад», – йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» розповіли, що у загиблої залишились двоє синів 17 та 15 років.

Також повідомляється, що поранені залізничники наразі у стабільному стані, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру робота міського залізничного вокзалу зупинялася більше ніж на годину. Станом на 09:35 його робота відновлена.

Наразі пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро. Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс.

До цього робота вокзалу станції Дніпро призупинялася, тимчасово кінцевими зупинками для приміських та поїздів далекого сполучення були Нижньодніпровськ та Горяїнове.

Нагадаємо, зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є 15 поранених людей та двоє загиблих. Також о 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину. Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок. 

Також відомо, що у Дніпрі зросла кількість поранених та загиблих внаслідок російської атаки зранку, 19 квітня. Також відомо, що після обстрілу загинуло вже троє дітей.

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Теги: Укрзалізниця Дніпро обстріл вокзал поранення

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