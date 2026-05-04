У Німеччині владна партія закликає до переговорів із Москвою після виведення військ США

Максим Бурич
Максим Бурич
фото: dpa

Виведення російських ракет середньої дальності з ядерними боєголовками з території Білорусі стало одною з ключових вимог

Оголошення про скорочення американської військової присутності у ФРН спровокувало нову хвилю дискусій у німецькому уряді. Представники владної Соціал-демократичної партії (СДПН) виступили з ініціативою відновлення дипломатичного діалогу з Росією щодо контролю над озброєннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Колишній голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх наголошує на необхідності термінового відновлення переговорів про роззброєння. На його думку, зміна військової стратегії США в Європі має стати поштовхом до дипломатичної активності.

Ключові вимоги, озвучені політиком стосуються виведення російських ракет середньої дальності з ядерними боєголовками з території Білорусі. Також демілітаризація Калінінградської області від аналогічних систем озброєння та створення комплексного процесу політики контролю за озброєннями, який би охоплював весь європейський континент.

Політик також указав на відмову США від розміщення в Німеччині ракет Tomahawk. За словами представника СДПН, завдяки підтримуваній ним ініціативі щодо роззброєння Європа могла б «повернути собі роль, яка в минулому полягала у стримуванні та мудрій дипломатії».

СДПН, нагадує DW, належить до владної коаліції як молодший партнер консервативного блоку ХДС/ХСС канцлера Мерца.

Нагадаємо, впливові республіканці в Конгресі США виступили з критикою ініціативи президента Дональда Трампа щодо зменшення американської військової присутності у ФРН. Законодавці застерігають, що такий крок може підірвати систему стримування російської агресії в Європі. 

Голови Комітетів зі збройних сил Сенату та Палати представників, республіканці Роджер Вікер і Майк Роджерс, оприлюднили спільну заяву, у якій висловили глибоке занепокоєння планами Білого дому. На їхню думку, послаблення американського контингенту в Німеччині є передчасним.

21 квiтня, 13:06
