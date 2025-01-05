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У дронах, які атакували Україну цієї ночі, знайдено 8755 іноземних компонентів – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У дронах, які атакували Україну цієї ночі, знайдено 8755 іноземних компонентів – Зеленський
Впродовж цього тижня Росія застосувала по Україні понад 630 ударних дронів
фото з відкритих джерел

РФ і надалі отримує закордонні компоненти для БпЛА, незважаючи на санкції

Протягом цієї ночі Україну атакували 103 «Шахеди», у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу», – йдеться в повідомленні.

Глава держави наголосив, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну.

«Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів – це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає», – додав він.

Нагадаємо, сили ППО цієї ночі збили 61 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій областях. Влучань не зафіксовано.

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

До слова, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: дрон ракетна атака

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