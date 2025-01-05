Сирський розповів, скільки цілей українські бійці атакували дронами за грудень

У Силах оборони збільшується кількість бригад із посиленою безпілотною складовою

У грудні 2024 року українські бійці атакували дронами понад 54 тисячі цілей, 49% цього результату досягли за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Зазначається, що найвищі показники продемонстрували підрозділи 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

Сирський також наголосив, що є динаміка «збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем».

Водночас повідомляється, що РФ використовує все більше ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки при переміщеннях. Цю технологію почала впроваджувати і Україна, зокрема, в FPV-дронах – це розширює можливості, щоб уражати а знижувати російську військову техніку й особовий склад.

У Силах оборони також збільшується кількість бригад із посиленою безпілотною складовою.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.