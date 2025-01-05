Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський розповів, скільки цілей українські бійці атакували дронами за грудень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сирський розповів, скільки цілей українські бійці атакували дронами за грудень
фото з відкритих джерел

У Силах оборони збільшується кількість бригад із посиленою безпілотною складовою

У грудні 2024 року українські бійці атакували дронами понад 54 тисячі цілей, 49% цього результату досягли за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Зазначається, що найвищі показники продемонстрували підрозділи 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

Сирський також наголосив, що є динаміка «збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем».

Водночас повідомляється, що РФ використовує все більше ударних БпЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки при переміщеннях. Цю технологію почала впроваджувати і Україна, зокрема, в FPV-дронах – це розширює можливості, щоб уражати а знижувати російську військову техніку й особовий склад.

У Силах оборони також збільшується кількість бригад із посиленою безпілотною складовою.

Нагадаємо, триває 1047-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 31 авіаційного удару, скинувши 48 керованих авіаційних бомб (КАБ), використав для ураження 709 дронів-камікадзе. Здійснив близько 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Читайте також:

Теги: дрон безпілотник війна розвідка Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

34 ворожих «Шахеди» збили сили ППО, ще 47 були локаційно втрачені
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
Вчора, 09:18
Триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч
На місці учорашнього удару по центру Києва тривають аварійні роботи (фото)
2 сiчня, 10:30
У КМВА попередили про роботу протиповітряної оборони
У столиці знову прогриміла серія вибухів
1 сiчня, 07:58
Триває 1042-й день повномасштабної війни
Найдовша повітряна тривога в Україні у 2024 році: де та скільки тривала
31 грудня, 2024, 13:19
Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждало подружжя
На Херсонщині дрон скинув вибухівку на подружжя
30 грудня, 2024, 01:05
Вибухи в Мелітополі прогриміли близько 22.10
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
24 грудня, 2024, 01:08
Трагедія сталася у Салтівському районі
Атака «Шахеда» на багатоповерхівку в Харкові: рятувальники показали наслідки
21 грудня, 2024, 04:42
Лише за серпень-листопад по Херсону відбулося 1666 скидів та атак з безпілотників
Херсон просить Зеленського створити «захисний купол» від російських атак
17 грудня, 2024, 22:01
Причина займання в інтернаті встановлюється
Атака дронів на РФ та пожежа в психоневрологічному інтернаті: головне за ніч
Сьогодні, 08:10

Події в Україні

Повітряна тривога в Києві тривала годину
Повітряна тривога в Києві тривала годину
Сирський розповів, скільки цілей українські бійці атакували дронами за грудень
Сирський розповів, скільки цілей українські бійці атакували дронами за грудень
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
Українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» на Запоріжжі (відео)
ЗСУ розпочали наступ на Курщині
ЗСУ розпочали наступ на Курщині
Авіаудар по Чернігівщині: пошкоджено дві п’ятиповерхівки, багато постраждалих
Авіаудар по Чернігівщині: пошкоджено дві п’ятиповерхівки, багато постраждалих
Лінія фронту вже проходить за 2 км від Куп’янська: на лівобережжі ситуація критична
Лінія фронту вже проходить за 2 км від Куп’янська: на лівобережжі ситуація критична

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
729K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
138K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 січня 2025
41K
Жителька Курщини розповіла курйозну історію про те, як дізналася, що в її село зайшли ЗСУ
23K
Чи доведеться Україні поступитись територіями: Блінкен спрогнозував, як зміниться лінія фронту
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

У Росії чоловікам пропонують шестизначні суми за підписання контракту
Сьогодні, 06:10
Названо три продукти, якими можна отруїтись, якщо зберігати їх в холодильнику
Сьогодні, 05:12
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росіяни захопили ще три населені пункти на Донеччині – DeepState
Вчора, 06:36
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
Вчора, 05:51
Скільки відсотків українців готові поступитись територіями заради миру? Опитування КМІС
Вчора, 02:59

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua