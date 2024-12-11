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Міноборони РФ поскаржилося на удар ракетами Atacms по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Міноборони РФ поскаржилося на удар ракетами Atacms по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі
Як заявили в російському оборонному відомстві, «унаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу»
фото з відкритих джерел

Російське оборонне відомство пригрозило відповіддю на удари Сил оборони

Міністерство оборони РФ заявило, що Україна 11 грудня завдала удару шістьма ракетами Atacms по військовому аеродрому в Таганрозі Ростовської області. Про це відомство повідомило у Telegram.

«Під час проведеного з′ясування достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет Atacms американського виробництва», – йдеться у повідомленні.

Російські військові запевняють, що їхній розрахунки ЗРПК «Панцир» збили дві ракети, а інші були відхилені засобами радіоелектронної боротьби.

Також, як заявили в російському оборонному відомстві, «унаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу».

Зазначається, що руйнувань начебто немає, були «посічені осколками дві будівлі на технічній території аеродрому і три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці».

Традиційно, російське оборонне відомство пригрозило відповіддю на удари Сил оборони.

Нагадаємо, російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів. 

Нагадаємо, у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті».  Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область.

Окрім того, у ніч проти суботи, 7 грудня, у місті Майкоп, столиці Адигейської автономної області РФ пролунало два потужних вибухи.

Також міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало, що Сили оборони України 23 листопада уразили далекобійними ракетами Atacms систему протиповітряної оборони С-400 та аеродром «Курськ-Східний».

До слова, 10 жовтня БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея.  

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

Джерело «Главкома» у СБУ повідомило, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом.

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Теги: пожежа аеродром ворог влада місто робота Telegram Україна військові Міноборони РФ війна окупанти росія ракетна атака

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