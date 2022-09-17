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У двох містах України пролунали вибухи

glavcom.ua
У двох містах України пролунали вибухи
У Миколаєві та Нікополі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Про вибухи повідомили місцеві жителі

У Миколаєві ввечері 17 вересня пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

В місті та області була оголошена повітряна тривога.

У Миколаєві чули звуки близько 23:18 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.

Разом з тим про вибухи повідомили і місцеві жителі Нікополя. Відповідна інформація з'явилася у пабліках.

У двох містах України пролунали вибухи фото 1

Також у Telegram-каналах опублікували відео на якому чути звуки вибухів у Нікополі.

Нагадаємо, російські окупанти уранці 17 вересня завдали удару Слов’янській ТЕС, що в місті Миколаївка.  Через обстріл у місті почалися перебої з водопостачанням. Окупанти навмисне цілять по інфраструктурним об'єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди передусім мирному населенню.

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