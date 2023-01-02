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Погода в Україні: у двох областях оголошено третій рівень небезпеки

Олександра Садова
glavcom.ua
Погода в Україні: у двох областях оголошено третій рівень небезпеки
фото з відкритих джерел

У горах Прикарпаття та Закарпаття прогнозована відлига, а тому, ймовірно, буде сходження лавин

У понеділок, 2 січня, в Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили про третій рівень небезпеки. У цих регіонах очікується сходження лавин, повідомляє ДСНС України.

Як інформує рятувальна служба, у горах Прикарпаття та Закарпаття прогнозують відлигу, а тому там ймовірне сходження лавин. У ДСНС через це оголосили про третій рівень небезпеки.

«2 січня, у зв'язку з відлигою, на високогір'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2-го січня Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene. Тобто опадів у понеділок не буде.

До того ж, наша територія ще й належатиме сьогодні теплому повітряному сектору, який розташувався між атмосферними фронтами, що нам ніяк не можуть принести дощі чи сніг.

Раніше повідомляли, що погода в Україні найближчими днями погіршиться. Очікується повернення холодів з опадами. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що похолодання прогнозується вже на 5 січня, яке супроводжуватиметься опадами.

Зокрема, у більшості областей України прогнозується мокрий сніг з дощем. Поки ж, за словами синоптикині в Україні буде тепло, з невеликими коливаннями, та сухо.

До того ж, 2 січня у світі відзначають День наукової фантастики, День в’язня, День мотивації і натхнення. Також Православна Церква вшановує пам'ять святого Ігнатія Богоносця. У народі свято отримало назву День Ігната.

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Теги: прогноз погоди рятувальники Карпати (гори) небезпека

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