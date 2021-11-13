  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Франківську рятувальники визволили хлопчика, який застряг у кріслі кінотеатру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Малюк не міг самостійно звільнитися із полону - У Франківську рятувальники визволили хлопчика, який застряг у кріслі кінотеатру
    Малюк не міг самостійно звільнитися із полону
    Фото: ДСНС

    Дитину діставали з сидіння-пастки

    Увечері 12 листопада до рятувальників Івано-Франківська надійшло повідомлення, про те,що в одному з торгово-розважальних центрів міста дитина застрягла в кріслі кінотеатру. Про це інформує головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

    Коли рятувальники прибули на місце, то побачили, що хлопчика затиснуло у кріслі між спинкою та сидінням і самостійно з «пастки»дитина вибратися не може.

    «На допомогу прийшли батьки та адміністрація закладу,проте їхні спроби допомогти хлопчику були марними і вони викликали рятувальників», – повідомили у ДСНС.

    255551189_4473964999389967_6107187446377965024_n

    Рятувальники за допомогою спеціального багатофункціонального інструмента вивільнили дитину. Після огляду медиків дитину у задовільному стані передали батькам.

    Читайте також:
    Теги: ДСНС Івано-Франківщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Франківську рятувальники визволили хлопчика, який застряг у кріслі кінотеатру