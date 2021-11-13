У Франківську рятувальники визволили хлопчика, який застряг у кріслі кінотеатру

Дитину діставали з сидіння-пастки

Увечері 12 листопада до рятувальників Івано-Франківська надійшло повідомлення, про те,що в одному з торгово-розважальних центрів міста дитина застрягла в кріслі кінотеатру. Про це інформує головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Коли рятувальники прибули на місце, то побачили, що хлопчика затиснуло у кріслі між спинкою та сидінням і самостійно з «пастки»дитина вибратися не може.

«На допомогу прийшли батьки та адміністрація закладу,проте їхні спроби допомогти хлопчику були марними і вони викликали рятувальників», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники за допомогою спеціального багатофункціонального інструмента вивільнили дитину. Після огляду медиків дитину у задовільному стані передали батькам.

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