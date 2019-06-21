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    Події в Україні

    У Харкові пенсіонер торгував боєприпасами

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    Підозрюваного затримали під час реалізації черговому покупцеві гвинтівки Мосіна та патронів - У Харкові пенсіонер торгував боєприпасами
    Підозрюваного затримали під час реалізації черговому покупцеві гвинтівки Мосіна та патронів

    Оперативники карного розшуку отримали інформацію про те, що 62-річний харків'янин займається збутом боєприпасів

    У Харкові у чоловіка вилучили арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.

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    Зазначається, що раніше оперативники карного розшуку отримали інформацію про те, що 62-річний харків'янин займається збутом боєприпасів. Правоохоронці задокументували, як пенсіонер продав різним клієнтам дві Ф-1 і одну РГ-42 за 1500 гривень. Підозрюваного затримали під час реалізації черговому покупцеві гвинтівки Мосіна та патронів.

    «Під час обшуку приватного будинку поліцейські знайшли трьохлінійки, СВТ-40, міну, 34 гранати (кумулятивні, Ф-1, РПГ-40, РГ-33 і РГ-42), детонатор, корпус з вибуховою речовиною, два кілограми пороху і один - тротилу, а також запали і 380 патронів», - йдеться у повідомленні.

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    У Харкові пенсіонер торгував боєприпасами
    У Харкові пенсіонер торгував боєприпасами
    У Харкові пенсіонер торгував боєприпасами
    У Харкові пенсіонер торгував боєприпасами

    Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею «незаконне поводження зі зброєю». Зараз вирішується питання про затримання чоловіка. У разі, якщо його вина буде доведена, фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

    Раніше в харківській квартирі виявили арсенал зброї.

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