У Харкові пенсіонер торгував боєприпасами



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Підозрюваного затримали під час реалізації черговому покупцеві гвинтівки Мосіна та патронів

Оперативники карного розшуку отримали інформацію про те, що 62-річний харків'янин займається збутом боєприпасів

У Харкові у чоловіка вилучили арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.

Зазначається, що раніше оперативники карного розшуку отримали інформацію про те, що 62-річний харків'янин займається збутом боєприпасів. Правоохоронці задокументували, як пенсіонер продав різним клієнтам дві Ф-1 і одну РГ-42 за 1500 гривень. Підозрюваного затримали під час реалізації черговому покупцеві гвинтівки Мосіна та патронів.

«Під час обшуку приватного будинку поліцейські знайшли трьохлінійки, СВТ-40, міну, 34 гранати (кумулятивні, Ф-1, РПГ-40, РГ-33 і РГ-42), детонатор, корпус з вибуховою речовиною, два кілограми пороху і один - тротилу, а також запали і 380 патронів», - йдеться у повідомленні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за статтею «незаконне поводження зі зброєю». Зараз вирішується питання про затримання чоловіка. У разі, якщо його вина буде доведена, фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше в харківській квартирі виявили арсенал зброї.