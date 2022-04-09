У Європарламенту з'явився акаунт у твітері українською мовою

У твітері ділитимуться останніми новинами про те, як ЄС підтримує Україну.

У твітері Європарламент створив новий акаунт для публікації новин українською мовою. Перший допис з'явився 8 квітня.

Його опублікували від імені президентки Європарламенту Роберти Мецоли. Вона зауважила, що у твітері ділитимуться останніми новинами про те, як ЄС підтримує Україну.

«Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі», – зауважила Мецола.

Мецола раніше також зауважила, що вторгнення в Україну має стати для Росії найдорожчою помилкою в історії. Кремль має не лише поплатитися за скоєне, але й назавжди запам'ятати, до чого призводять такі дії.