У Європейському парламенті вибачилися перед Мустафою Джемілєвим

Яромір Щетина вибачився за слова Мілоша Земана про Крим

Депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Щетина публічно вибачився перед лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим за те, що чеський президент Мілош Земан закликав змиритися з нелегальною анексією Криму. Це він зробив у Європейському парламенті в рамках конференції, яка пройшла за участю лідерів кримських татар, зокрема Мустафи



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Фото з відкритих джерел Мустафа Джемілєв

Яромір Щетина вибачився за слова Мілоша Земана про Крим

Депутат Європейського парламенту від Чехії Яромір Щетина публічно вибачився перед лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим за те, що чеський президент Мілош Земан закликав змиритися з нелегальною анексією Криму.

Це він зробив у Європейському парламенті в рамках конференції, яка пройшла за участю лідерів кримських татар, зокрема Мустафи Джемілєва, Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза, передає «УНІАН».

Щетина нагадав, що за часів Радянського Союзу Джемілєв публічно виступив проти «окупації моєї країни радянською армією і сидів три чи чотири роки у в’язниці за цей мужній подвиг».

«Я хотів би йому ще раз за це подякувати, але дозвольте мені використати цей момент. На жаль, президент моєї країни, я маю на увазі пана Земана, він закликав публічно Мустафу до того, щоб він змирився з тим, що Крим окупований, що він належить Росії. Мені за це соромно, я хочу, Мустафа, перед вами за це публічно вибачитися», — сказав депутат Європейського парламенту.

Ці слова викликали оплески.

Нагадаємо, що під час виступу в Страсбурзі 10 жовтня президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ.

Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка підкреслив, що заява Земана щодо Криму суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України назвало відвертим цинізмом заяву президента Чехії під час виступу на сесії ПАРЄ.