У ювілей російського диктатора на Україну націлені три десятки «Калібрів»

7 жовтня Путіну виповниться 70 років

У Чорному морі 12 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Як і раніше, напоготові до застосування три надводних і два підводних носії «Калібрів». 32 ракети є загрозою всім регіонам України.

«Враховуючи тяжіння росіян до сакральних дат, у ювілей свого диктатора цілком імовірно можуть влаштувати масовані атаки по регіонах України. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою. Будьте пильні і обережні, свідомі та уважні», – закликають українські захисники.

Як повідомлялося, за минулу добу на півдні України авіацією ЗСУ нанесено сім ударів, зокрема по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів окупантів у Бериславському районі, по ворожих силах протиповітряної оборони – в Каховському.

Дронами-камікадзе ворог продовжував тероризувати південні регіони. Після денних атак на Миколаївщину ввечері по Одещині спрямовано три «Шахеди-136». Всі збиті силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 7 жовтня Путіну виповниться 70 років. Кирило Гундяєв закликає молитися за Путіна цього дня.