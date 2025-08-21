Головна Світ Економіка
ISW: Росія збільшила знижки на нафту через санкційний тиск

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ISW: Росія збільшила знижки на нафту через санкційний тиск
Аналітики ISW вказують, що вторинні тарифи можуть завдати Росії значних валютних втрат
Аналітики ISW вказують, що вторинні тарифи можуть завдати Росії значних валютних втрат

Санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW), передає «Главком».

20 серпня Bloomberg повідомив, що державні нафтопереробні заводи Індії значно збільшили закупівлі російської нафти у період з 18 по 19 серпня. Заступник торгового представника Росії в Індії Євгеній Грива заявив виданню, що Москва очікує продовження закупівель завдяки знижці у 5%.

За даними агентства, Росія збільшила свою знижку з $1 у липні до $2,50 за барель на сорт Dated Brent. Це, ймовірно, має стимулювати індійські НПЗ купувати більше російської нафти попри дію вторинних тарифів.

Водночас китайські нафтопереробні заводи також збільшили закупівлі російської флагманської нафти Urals. Це відбулося після того, як низка індійських компаній відмовилася від закупівель на тлі попереджень США про можливі санкції.

Зазначається, що Китай у серпні отримував близько 75 тис. барелів на добу російської нафти, тоді як середній показник від початку року становив 40 тис. барелів.

Аналітики ISW вказують, що вторинні тарифи можуть завдати Росії значних валютних втрат, якщо вона не зможе переконати країни-імпортери компенсувати падіння ціни збільшенням обсягів закупівель.

«Вторинні санкції, ймовірно, ще більше підірвуть доходи від російської нафти, які є критично важливими для фінансування війни Кремля проти України», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, нафтопереробні заводи в Китаї активізували закупівлі російської нафти, скориставшись можливістю придбати за зниженою ціною вантажі, від яких відмовилася Індія. 

Як повідомлялося, світові ціни на нафту наприкінці 2025 – на початку 2026 років можуть впасти до $40-50 за барель. Про це йдеться у звіті російського фонду «Росконгрес». Зараз барель нафти коштує $66-68, але ринок переживає «нову цінову війну».

Нагадаємо, найбільші державні нафтопереробні заводи Індії, Indian Oil Corp та Bharat Petroleum, придбали щонайменше 22 млн барелів неросійської сирої нафти з поставкою у вересні та жовтні. Такий крок зроблено після посиленого тиску з боку Сполучених Штатів з вимогою припинити закупівлі в Росії.

До слова, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».

Теги: ISW Москва санкції тарифи росія нафта

