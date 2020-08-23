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    Події в Україні

    У Карпатах під час спуску з Говерли заблукали 15 туристів

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    <p>Туристичну групу супроводили з Говерли до спортивної бази &laquo;Заросляк&raquo;</p> - У Карпатах під час спуску з Говерли заблукали 15 туристів

    Туристичну групу супроводили з Говерли до спортивної бази «Заросляк»

    Рятувальники відшукали туристів

    У суботу ввечері, 22 серпня, в Карпатах 15 туристів заблукали під час сходження з гори Говерла, їх вдалося розшукати.

    Про це повідомив пресцентр ДСНС.

    Рятувальники отримали повідомлення про туристів, які загубилися о 21:41.

    «О 21:41 до рятувальників Прикарпаття надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла заблукала група туристів з міста Львів у кількості 15 осіб. О 22:20 співробітники пошуково-рятувального відділення зустріли туристичну групу на синьому маршруті і супроводили до спортивної бази «Заросляк», - йдеться в повідомленні.

    14.

    Раніше повідомлялося, що в районі Малої Говерли 8 серпня стало зле одному із туристів 1972 року народження. Чоловік подорожував разом із групою у 25 осіб.

    До слова, рятувальники просять туристів заповнювати онлайн-форму до походу в Карпати.

    ДСНС Львів рятувальники Карпати (гори) Говерла
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