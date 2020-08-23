У Карпатах під час спуску з Говерли заблукали 15 туристів



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Туристичну групу супроводили з Говерли до спортивної бази «Заросляк»

Рятувальники відшукали туристів

У суботу ввечері, 22 серпня, в Карпатах 15 туристів заблукали під час сходження з гори Говерла, їх вдалося розшукати.

Про це повідомив пресцентр ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про туристів, які загубилися о 21:41.

«О 21:41 до рятувальників Прикарпаття надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла заблукала група туристів з міста Львів у кількості 15 осіб. О 22:20 співробітники пошуково-рятувального відділення зустріли туристичну групу на синьому маршруті і супроводили до спортивної бази «Заросляк», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в районі Малої Говерли 8 серпня стало зле одному із туристів 1972 року народження. Чоловік подорожував разом із групою у 25 осіб.

До слова, рятувальники просять туристів заповнювати онлайн-форму до походу в Карпати.