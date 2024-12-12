Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальна операція завершена

Пошуково-рятувальна операція, яка тривала майже дві доби, завершена

Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені

У Запоріжжі на місці ракетного удару, який стався 10 грудня, завершена пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Пошуково-рятувальна операція, яка тривала майже дві доби, завершена», – написав він.

Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені фото: ДСНС України, Facebook

Раніше повідомлялося, що сьогодні з-під завалів клініки, в яку влучила ракета, дістали тіла ще двох людей. Таким чином, внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені.

У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальну операцію: роботи тривали понад 46 годин - ДСНС



Внаслідок російського ракетного удару по будівлі медзакладу загинуло 11 людей, ще 22 особи травмовано, серед них є 5-річна дівчинка. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/5OEEefwYje — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 12, 2024

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю. Росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

6 грудня РФ також била по Запоріжжю авіабомбами. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.