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Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальна операція завершена

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальна операція завершена
Пошуково-рятувальна операція, яка тривала майже дві доби, завершена
фото: ДСНС України, Facebook

Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені

У Запоріжжі на місці ракетного удару, який стався 10 грудня, завершена пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Пошуково-рятувальна операція, яка тривала майже дві доби, завершена», – написав він.

Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені
Внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені
фото: ДСНС України, Facebook

Раніше повідомлялося, що сьогодні з-під завалів клініки, в яку влучила ракета, дістали тіла ще двох людей. Таким чином, внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені.

Нагадаємо, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю. Росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

6 грудня РФ також била по Запоріжжю авіабомбами. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл ракетна атака

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