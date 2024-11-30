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Зеленський: США готують пакет військової допомоги Україні на $725 млн

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський: США готують пакет військової допомоги Україні на $725 млн
Після обрання президентом Дональда Трампа адміністрація Байдена прагне встигнути передати Україні схвалену військову допомогу
фото: Офіс президента

Адміністрація Байдена планує надати Києву із запасів США різну протитанкову зброю

 

Сполучені Штати готують важливий пакет військової допомоги для України на $725 млн, сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 30 листопада.

«Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті. Є також готовність «нордиків» та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів», – сказав Зеленський.

Він також відзначив військову допомогу від Литви, Норвегії і Люксембургу про яку було оголошено цього тижня.

«Цінуємо й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити», – заявив Зеленський.

28 листопада Reuters з посиланням на два джерела повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет озброєнь на суму $725 млн для України.

За словами співрозмовника агенції, адміністрація Байдена планує надати Києву із запасів США різну протитанкову зброю, щоб стримати наступ російських військ, включно з протипіхотними мінами, безпілотниками, ракетами Stinger та боєприпасами для ракетних систем Himars. Також до пакета, за даними Reuters, увійдуть касетні боєприпаси.

Після обрання президентом Дональда Трампа адміністрація Байдена прагне встигнути передати Україні схвалену військову допомогу, щоб зміцнити позиції Києва в можливих переговорах з Росією. Представники Білого дому побоюються, що нова адміністрація скоротить постачання, намагаючись спонукати Україну до переговорів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. Йому бракує часу до інавгурації Дональда Трампа. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Пентагон вже досяг місячного ліміту відправлення зброї Україні й зараз натрапляє на труднощі в її доставці.

До слова, Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд для посилення військової підтримки України та інші потреби. Запит Байдена складається із $13,1 млрд для військової допомоги Україні та поповнення запасів зброї на складах Пентагону, що використовуються для підтримки у війні

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Теги: росія Адміністрація Президента інвестиції Володимир Зеленський боєприпаси президент наступ

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