У Харкові через проблеми з електропостачанням призупинено роботу метро

Метрополітен працює в режимі укриття

У Харкові вранці 10 листопада не працює метро через проблеми з електропостачанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківський метрополітен.

«У зв’язку з проблемою з електропостачанням тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Харківська міська рада повідомляла, що буде введено тимчасовий трамвайний маршрут №30: розворотне коло «Салтівське» – центр – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» (через вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Конституції, вул. Полтавський Шлях).

Також введено тимчасові автобусні маршрути:

автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції;

пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – майдан Конституції (через пр. Людвіга Свободи, вул. Ахсарова, пр. Науки, пр. Незалежності, вул. Сумську);

за шляхом руху тролейбуса №11;

за шляхом руху тролейбуса №27.

Змінено шлях руху:

автобуси №20, 22, 31, 33, 57, 62, 67, 68, 72, 96, 99, 109, 123, 128, 140, 243, 273 – курсують до майдану Конституції;

автобус №222 – курсує до ст. м. «Захисників України»;

автобус №228 – курсує до ст. м. «Турбоатом»;

тролейбус №13 – курсує до майдану Конституції (через вул. Олега Громадського, вул. Богдана Хмельницького та пр. Героїв Харкова).

Буде суттєво зменшено інтервал руху на автобусному маршруті №272. Також буде зменшено інтервали руху на: автобусних маршрутах №31, 33, 62; тролейбусних маршрутах №40 та 58.

Водночас інтервали руху на трамвайних маршрутах №8 і 23 та тролейбусному №7 тимчасово зростуть. Не курсуватимуть автобуси №41, 47, 48, 59, 70, 92, 208, 268 та тролейбуси №53 і 56.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла. Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

До слова, під час інтерв’ю Володимира Зеленського для The Guardian у Маріїнському палаці раптово зникло світло. Однак після того, як увімкнувся резервний генератор, світло знову з'явилося.