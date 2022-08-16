У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи

На Харківщині та Миколаївщині оголошена повітряна тривога

Голова Харківської ОВА підтвердив, що окупанти б’ють по місту

Telegram-канали повідомляють про вибухи у Миколаєві та Харкові. Удари по Харкову підтвердив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Увага, харків’яни, максимально перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигнал тривоги! Окупанти наносять удари по Харкову», – йдеться в повідмоленні.

Зараз у цих двох областях оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.

13 та 14 серпня 2022 року російські військові здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню житлових кварталів та об’єктів цивільної інфраструктури одного з районів міста Миколаєва.

До слова, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України. На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.