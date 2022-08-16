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Мер Харкова: Такого радіуса удару ракетами по місту давно не було

Альона Боженко
glavcom.ua
Мер Харкова: Такого радіуса удару ракетами по місту давно не було
Харків вночі потрапив під масштабний обстріл окупантів
фото ілюстративне

Є руйнування інфраструктурних об'єктів Харкова

У ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередніми даними, росіяни обстріляли Шевченківський та Київський (фактично центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

«Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіуса удару ракетами містом не було давно», – йдеться у повідомленні.

Про постраждалих інформації наразі немає. У деяких випадках є руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг.

Нагадаємо, вночі майже на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Після оголошення повітряної тривоги окупанти обстріляли Київський район Харкова.

Напередодні російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Також окупанти обстріляли території між населеними пунктами у Марганецькій громаді Нікопольського району. Постраждалих немає.

Також рашисти вдарили по 18 населених пунктах Донеччини. Під обстріл потрапили житлові будинки, пшеничне поле та електропідстанція.

Окупанти нанесли авіаудари, били ракетами 9М-723 Іскандер-М, РСЗВ «Град», артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 54 об’єкти – 29 житлових будинків, склади, два поля, господарські приміщення, ангар, амбулаторія, транспортні засоби.

Теги: Харків обстріл окупанти війна

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