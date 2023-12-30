У Харкові пролунала серія вибухів

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під обстрілом

У Харкові в суботу, 30 грудня, лунають вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки. Згодом інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

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«У Харкові серія вибухів. Мінімум п’ять», – написав він.

«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів!», – повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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В Харкові через обстріли тимчасово припинено рух метро.

Нагадаємо, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці.

Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро.

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29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

У суботу, 30 грудня, у Дніпрі, Одесі та Запоріжжі оголошено день жалоби.