Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото)

У будівлі обвалилися декілька поверхів

Під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням. Про це повідомляє «Суспільне».

У будівлі обвалилися декілька поверхів. За інформацією журналістів, у результаті ворожої атаки пошкоджень зазнали щонайменше шість автомобілів, на яких працівники виїжджали на розміновувати поля.

Зі слів представників FSD, всі шість автівок – машини медичних працівників організації.

Раніше повідомлялося, що Місто Харків зазнало обстрілу з боку російських окупантів вранці 24 липня. Керівник ОВА уточнив, що Харків перебуває під ворожою атакою, та закликав місцевих жителів не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

Пізніше стало відомо про ще вибухи у місті. Глава ОВА заявив, що ворог продовжує обстріл, та повідомив про повторні удари. Мер Харкова також підтвердив ще один вибух. За його словами, перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста.