Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото)
У результаті ворожої атаки пошкоджень зазнали щонайменше шість автомобілів
фото: Суспільне

У будівлі обвалилися декілька поверхів

Під час удару по Харкову 24 липня російська балістична ракета влучила по офісу фонду FSD –швейцарської благодійної організації, яка займається гуманітарним розмінуванням. Про це повідомляє «Суспільне».

Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото) фото 1

У будівлі обвалилися декілька поверхів. За інформацією журналістів, у результаті ворожої атаки пошкоджень зазнали щонайменше шість автомобілів, на яких працівники виїжджали на розміновувати поля.

Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото) фото 2

Зі слів представників FSD, всі шість автівок – машини медичних працівників організації.

Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що Місто Харків зазнало обстрілу з боку російських окупантів вранці 24 липня. Керівник ОВА уточнив, що Харків перебуває під ворожою атакою, та закликав місцевих жителів не покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото) фото 4

Пізніше стало відомо про ще вибухи у місті. Глава ОВА заявив, що ворог продовжує обстріл, та повідомив про повторні удари. Мер Харкова також підтвердив ще один вибух. За його словами, перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста.

Теги: обстріл Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок семи останніх російських атак на об’єкти енергетики Україна втратила близько дев'яти гігаватів генеруючих потужностей
«Укренерго» пояснило, як захистити енергосистему від атак РФ
24 червня, 19:06
Унаслідок атаки окупантів постраждалих немає
Окупанти вдарили балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одещини
26 червня, 09:02
У наслідок атаки загинуло семеро людей, серед них дві дитини
Зеленський прокоментував атаку РФ на Вільнянськ Запорізького району
29 червня, 20:32
Перші кадри з місця влучання
Атака на Харків: росіяни поцілили у термінал «Нової пошти»
30 червня, 18:21
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
Атака РФ на Дніпро: кількість постраждалих значно зросла (фото)
3 липня, 12:16
Російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Україні
Масовий удар РФ по Україні: ексречник Повітряних сил назвав його особливість
8 липня, 17:19
Окупанти випустили групу крилатих ракет по Україні
Росіяни вдарили по промисловому обʼєкту на Полтавщині
9 липня, 19:03
Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака
Суд у справі Червінського перенесено: названо причину
15 липня, 12:08
Через атаку дронів спалахнула масштабна пожежа
Дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області
13 липня, 18:37

Події в Україні

Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки 24 липня
Відключення світла: «Укренерго» змінило графіки 24 липня
Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото)
Обстріл Харкова: ракета влучила по будівлі швейцарських демінерів (фото)
Втрати ворога станом на 24 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
На Сумщині за добу зафіксовано 85 вибухів
На Сумщині за добу зафіксовано 85 вибухів
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
У Харкові прогримів вибух: що відомо
У Харкові прогримів вибух: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Скасування літнього часу. Військова Чорновол закликала Зеленського зупинити «маразм»
9377
Конфуз дня. Порошенко покликав боротися з Московською церквою покійного Майкла Джексона (відео)
8656
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
8228
Прибуткова робота без вищої освіти: які варіанти доступні українцям у Німеччині
7784
Генсек ООН виступив із несподіваною заявою перед Олімпійськими іграми
7158
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Вчора, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua