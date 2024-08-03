ЗМІ: Румунія розроблятиме з Україною ракети «Нептун»

Румунсько-українське партнерство у сфері виробництва розраховані на післявоєнний період

Румунія планує розробляти озброєння у співпраці з Україною. Країна зосередиться на виробництві протикорабельних ракетах Р-360 «Нептун». Про це повідомляє Army Recognition.

Так, посол України в Румунії Ігор Прокопчук підкреслив важливість співпраці в оборонній сфері між Бухарестом і Києвом.

Як зазначає видання, у квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість модернізує ракети «Нептун». Результати цієї роботи поки залишаються невідомими.

Повідомляється, що Румунія хоче мати Україну як союзника, щоб контролювати акваторію Чорного моря. Плани румунсько-українського партнерства у виробництві розраховані на післявоєнний період.

Ракетний комплекс РК-360 МЦ «Нептун» – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ «Луч». Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки «Нептуна» були передані ВМС. 13 квітня 2022 року дві ракети «Нептун» уразили крейсер «Москва»: російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.

Нагадаємо, що в ніч на 18 червня 2024 року Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва.