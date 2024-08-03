Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ: Румунія розроблятиме з Україною ракети «Нептун»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗМІ: Румунія розроблятиме з Україною ракети «Нептун»
Ракета «Нептун»
фото: Укроборонпром

Румунсько-українське партнерство у сфері виробництва розраховані на післявоєнний період

Румунія планує розробляти озброєння у співпраці з Україною. Країна зосередиться на виробництві протикорабельних ракетах Р-360 «Нептун». Про це повідомляє Army Recognition.

Так, посол України в Румунії Ігор Прокопчук підкреслив важливість співпраці в оборонній сфері між Бухарестом і Києвом. 

Як зазначає видання, у квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість модернізує ракети «Нептун». Результати цієї роботи поки залишаються невідомими.

Повідомляється, що Румунія хоче мати Україну як союзника, щоб контролювати акваторію Чорного моря. Плани румунсько-українського партнерства у виробництві розраховані на післявоєнний період.

Ракетний комплекс РК-360 МЦ «Нептун» – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений українським КБ «Луч». Дальність польоту ракети – 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки «Нептуна» були передані ВМС.

13 квітня 2022 року дві ракети «Нептун» уразили крейсер «Москва»: російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.

Нагадаємо, що в ніч на 18 червня 2024 року Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва. 

Теги: Румунія Україна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лібанова зазначила, що щільність населення України під час війни досить різна
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
Сьогодні, 11:00
PAC-3 до систем Patriot для перехоплення повітряних об’єктів
Росія пригрозила Японії: усе через допомогу Україні
1 серпня, 13:39
Христина Федорак вийшла заміж
Актриса, що грає легендарну «конотопську відьму» у Театрі Франка, вийшла заміж (фото)
30 липня, 22:58
Боротьба за Україну для Сергія розпочалася із Революції Гідності
Мав непересічний письменницький та поетичний хист. Згадаймо Сергія Зайцева
17 липня, 09:00
Сьогодні святкують День Рибалки
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:05
Шольц заявив, що не збирається змінювати теперішні правила щодо застосування Україною західної зброї по цілях на території РФ
Удари західною зброєю по РФ: Шольц відповів на заклик Зеленського
12 липня, 11:28
Жителі Воронежа вночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація
Дрони СБУ підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ: деталі
7 липня, 12:58
З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень
Відключення світла 6 липня: як діятимуть графіки
5 липня, 19:20
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді (зправа) під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним
Залучені обманом: Моді домагатиметься «демобілізації» індійців з російської армії
5 липня, 18:29

Політика

Ізраїльські військові вбили ще одного командира ХАМАСу
Ізраїльські військові вбили ще одного командира ХАМАСу
The Washington Post розповіла, чим обмін в'язнями між РФ і Заходом налякав Україну
The Washington Post розповіла, чим обмін в'язнями між РФ і Заходом налякав Україну
США перекидають свої авіаносці, кораблі та винищувачі на Близький Схід
США перекидають свої авіаносці, кораблі та винищувачі на Близький Схід
Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання
Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання
Міністр оборони Угорщини зробив неоднозначну заяву про війну та мир в Україні
Міністр оборони Угорщини зробив неоднозначну заяву про війну та мир в Україні
Трамп погодився на дебати із Камалою Гарріс: названо дату
Трамп погодився на дебати із Камалою Гарріс: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Китай планує «колонізувати» понад 60 країн. Список тих, хто вже втрапив у пастку
56K
Боксер Хижняк приносить Україні чергову нагороду Олімпіади
52K
Суд обрав додатковий запобіжний захід Саакашвілі
27K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
19K
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ прокоментував проблему втрат живої сили на фронті

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Сьогодні, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
Вчора, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Вчора, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua