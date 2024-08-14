У РФ безпілотниками атаковано військовий аеродром «Саваслейка»
Місцеві пабліки повідомляють про 10 прильотів по військовій авіабазі
Уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Про це пише Telegram-канал Astra.
Зазначається, що під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, поруч із якими розташована військова авіабаза «Саваслейка».
💥У Ніжегородській області безпілотниками атаковано військова авіабаза "Саваслейка"
Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/8REDTBTi99
Місцеві пабліки повідомляють про 10 прильотів по військовій авіабазі «Саваслейка» та стверджують, що проїзд у Кулебаки перекрили.
"Еще один на Саваслейку идет. Как они зае*али!":
Повідомляється про 10 прильотів по авіабазі.
Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/hCM9fokXI5
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.
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