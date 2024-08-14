У РФ безпілотниками атаковано військовий аеродром «Саваслейка»

Місцеві пабліки повідомляють про 10 прильотів по військовій авіабазі

Уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Про це пише Telegram-канал Astra.

Зазначається, що під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, поруч із якими розташована військова авіабаза «Саваслейка».

Місцеві пабліки повідомляють про 10 прильотів по військовій авіабазі «Саваслейка» та стверджують, що проїзд у Кулебаки перекрили.

"Еще один на Саваслейку идет. Как они зае*али!":



Повідомляється про 10 прильотів по авіабазі.



Увага! Ненормативна лексика pic.twitter.com/hCM9fokXI5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2024

«Саваслейка» – авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району, між містами Викса , Кулебаки та Навашино. З кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.