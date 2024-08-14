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У РФ безпілотниками атаковано військовий аеродром «Саваслейка»

Юлія Войцехівська
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У РФ безпілотниками атаковано військовий аеродром «Саваслейка»
Нижньогородську область Росії атакували БпЛА
фото: скріншот

Місцеві пабліки повідомляють про 10 прильотів по військовій авіабазі

Уранці 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Про це пише Telegram-канал Astra.

Зазначається, що під ранок місцеві жителі помітили безпілотники над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, поруч із якими розташована військова авіабаза «Саваслейка». 

Місцеві пабліки повідомляють про 10 прильотів по військовій авіабазі «Саваслейка» та стверджують, що проїзд у Кулебаки перекрили.

«Саваслейка»авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району, між містами Викса , Кулебаки та Навашино. З кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Воронезька область РФ опинилася під атакою безпілотників. Мешканці чули звуки польоту БпЛА та повідомляли про нібито роботу ППО.

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Теги: вибух росія безпілотник аеродром

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